Goleiro do Flamengo é chamado por Ancelotti e vira manchete em jornal espanhol

O goleiro Léo Nannetti, de 18 anos, chamado por Ancelotti para treinos com Seleção Brasileira repercutiu na imprensa espanhola. O jornal "Diario AS" destacou o potencial do arqueiro do Flamengo, que foi chamado para integrar as atividades do grupo principal. O periódico exaltou as qualidades do jogador e ressaltou sua importância para o futuro da posição na Seleção.

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Em matéria publicada, o AS exaltou as qualidades de Nannetti, destacando sua altura de 1,96m, os reflexos formidáveis, o excelente posicionamento e a segurança no jogo aéreo. Segundo o periódico, o jovem tem "todas as qualidades para ser um goleiro de nível mundial".

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O goleiro do Flamengo chegou aos Estados Unidos na noite de segunda-feira (23), um dia após disputar a final da Libertadores Sub-20 com o Rubro-Negro, em Quito. Chamado por Ancelotti para treinar ao lado de Ederson, Bento e Hugo Souza, Nannetti integra o grupo principal por uma questão logística – a comissão técnica precisava de quatro goleiros para os treinos, já que Alisson foi cortado por lesão.

Primeira chance no profissional e trabalho com a Seleção

Nannetti fez sua estreia no time profissional do Flamengo no início do ano, sob o comando de Filipe Luís. Foram três partidas no Campeonato Carioca, todas com a equipe formada por jogadores do Sub-20.

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Nos últimos meses, o goleiro tem se destacado nas categorias de base do clube. Foi peça fundamental na conquista da Copa Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona, no Maracanã, e teve atuações impressionantes na Libertadores Sub-20, na qual o Rubro-Negro terminou como vice-campeão.

Léo Nannetti durante treino da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

Esta não é a primeira vez que Nannetti trabalha com a Seleção principal. Em setembro do ano passado, ele já havia sido chamado para um período de treinos na Granja Comary.

O Brasil enfrenta a França nesta quinta-feira (26), em Boston, e a Croácia no dia 31 de março, em Orlando. Douglas Santos e Luiz Henrique, do Zenit, ainda não se juntaram ao grupo por problemas com voos.

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