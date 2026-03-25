Mbappé fala sobre jogar Libertadores e cita Flamengo: 'Vou perguntar ao Vini Jr'

Kylian Mbappé analisou o momento da Seleção brasileira, destacou a importância de Neymar e falou sobre Vinícius Júnior, em entrevista concedida ao "ge.globo" antes do amistoso entre Brasil e França. O atacante ainda entrou na brincadeira ao mencionar a possibilidade de jogar a Libertadores e assistir a um jogo do Flamengo, caso receba convite do amigo.

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➡️ Recuperado de lesão, Mbappé será titular no amistoso entre França e Brasil

— Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar a Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores — disse o craque, que negou o favoritismo francês no amistoso:

— Você nunca pode ser favorito contra uma equipe que tem cinco estrelas na camisa. Impossível. Brasil é o maior país do futebol. Cinco estrelas na camisa, cinco copas do mundo são história. Para nós, é uma oportunidade jogar contra o Brasil, mostrar nossa qualidade, o que somos capazes de fazer e de nos prepararmos para ganhar o Mundial nesse verão.

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Seleção Brasileira x França

Brasil e França fazem nesta quinta-feira (26) um dos amistosos mais aguardados da Data Fifa. A Seleção de Carlo Ancelotti encara os vice-campeões mundiais de Didier Deschamps a partir das 17h (de Brasília).

Este será o duelo mais complica para a Seleção desde que Ancelotti assumiu o comando técnico, em maio do ano passado. Além da força da França, atual terceira colocada no ranking mundial, o Brasil terá uma série de desfalques. A dupla de zaga, por exemplo, jogará junto pela primeira vez, já que os titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora.

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Vini Jr, parceiro de Mbappé no Real Madrid, é figura confirmada para o amistoso. Ainda na entrevista, o francês comentou o protagonismo do companheiro de clube no time nacional e o espaço deixado por Neymar.

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— Vini agora necessita dar um passo a mais na Seleção, mas Neymar é Neymar. Neymar é um grandíssimo jogador. A Copa do Mundo é a competição das estrelas. Todas as estrelas estão aqui, e no meu livro Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo o Mundial sem Neymar. Mas ao final não posso ir contra o meu ex-treinador, que é o Ancelotti. Tenho que respeitar a sua decisão. Para mim, Neymar é um jogador que faz muita diferença. Eu joguei com ele, aprendi muito com ele. É ver como ele está. Mas eu conheço Neymar, ele vai se preparar vai estar lá, eu o conheço.

Mbappé e Vini Jr comemoram gol do Real Madrid contra o Alavés (Foto: Ander Gillenea/AFP)

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