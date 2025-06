Torcida brasileira embala a classificação da Seleção para Copa do Mundo

A Seleção Brasileira carimbou a vaga para a Copa do Mundo do ano que vem diante da sua torcida, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, com gol de Vini Jr. no final do primeiro tempo. Além disso, contou com a ajuda da Seleção do Uruguai, que venceu a Venezuela por 2 a 0, no Centenário.

Antes de a bola rolar, a torcida fez uma bela homenagem com um mosaico parabenizando o técnico Carlo Ancelotti pelos 66 anos. Emocionado, o italiano comentou na beira do gramado sobre a iniciativa com o filho Davide Ancelotti, que passou a fazer parte da comissão técnica da Amarelinha desde a última sexta-feira (06).

Nas escalações, diversas reações: vaias para Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras e da Seleção Paraguaia; aplausos e gritos exaltados para Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que foi reserva no duelo; e também para Marquinhos, cria das categorias de base do Timão e atual defensor do PSG. Vini Jr. e Ancelotti também foram reverenciados no telão.

Quando o time entrou no gramado, o clima era de muita festa e animação nas arquibancadas, tomadas em quase sua totalidade pela cor amarela. Fogos de artifício deram as boas-vindas para o time no gramado da casa corinthiana. A Seleção Brasileira utilizou o CT Joaquim Grava e a Neo Química Arena como bases nesta Data Fifa.

O Movimento Verde Amarelo comandou a festa nos dois tempos de jogo e ditou o ritmo das músicas, especialmente no tradicional canto "Mil Gols", que homenageia Pelé, dono de três Copas do Mundo pela Seleção. Algumas faixas foram estendidas em momentos específicos do jogo nas arquibancadas.

A filha do Rei, a fisioterapeuta Flávia Arantes do Nascimento, esteve presente na partida ao lado da família. Ela ressaltou, em entrevista exclusiva ao Lance!, sobre a emoção de ouvir as pessoas lembrando de histórias do eterno camisa 10 da Seleção.

— É uma emoção ver esse estádio lotado. É sempre emocionante ver a Seleção de novo entrando em campo com o novo técnico. Eu fico lembrando do quanto meu pai amava a bola e o jogo — disse Flávia.

Quando Vini Jr. abriu o placar, o estádio foi abaixo, com um indicativo de que poderia ser o gol que carimbou o passaporte da Seleção para a Copa do Mundo. Quando Raphinha arrancou pelo lado direito, desarmando a defesa adversária, a torcida já anunciava, na garganta, o que viria a seguir, até o cruzamento de Matheus Cunha em direção ao jogador do Real Madrid.

Torcida brasileira faz homenagem ao aniversário de 66 anos do técnico Carlo Ancelotti na Neo Química Arena. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

No segundo tempo, Ancelotti promoveu as primeiras alterações na equipe. Vini Jr., que está suspenso para o próximo jogo, saiu aplaudido ao deixar o gramado aos 32 minutos, para a entrada de Richarlison. Na sequência, Gerson e Danilo também ganharam minutos em campo, nas vagas de Matheus Cunha e Vanderson.

Grande parte da torcida brasileira permaneceu no estádio, mesmo com a baixa temperatura da capital paulista, e deixou as arquibancadas aplaudindo a performance da Seleção. Após o apito final, os dois times foram ao centro do gramado para uma interação entre os jogadores.

A Seleção se reuniu ao centro do gramado para cumprimentar os 46.316 torcedores. Um vídeo foi exibido no telão no final da partida, com um discurso emocionado de Carlo Ancelotti como parte das comemorações de um dia especial para o técnico, com a primeira vitória no comando da Amelinha. Casemiro, que retornou à Seleção depois de um ano e meio, foi o último jogador a deixar o campo e foi muito ovacionado pela torcida que ficou na arquibancada para tirar fotos.

Com o triunfo, o Brasil manteve 100% de aproveitamento na Neo Química Arena. Até aqui, são seis vitórias em seis jogos. Inclusive, em março de 2017, o Brasil venceu os paraguaios por 3 a 0, com gols de Philippe Coutinho, Neymar e Marcelo.

O que vem pela frente:

A Seleção Brasileira terá mais uma oportunidade de encontrar a torcida brasileira nesta temporada. A próxima Data Fifa será em setembro. O Brasil terá pela frente o Chile, em casa, e a Bolívia, longe de seus domínios.

Diante dos chilenos, a ideia é mandar a partida no Estádio do Maracanã. Ancelotti deseja jogar no Rio de Janeiro para encerrar a competição como mandante em um palco emblemático do futebol mundial. O italiano já esteve no estádio para acompanhar algumas partidas.