'Arrogante e prepotente', campeão do mundo critica Leão em defesa a Ancelotti

O atual preparador de goleiros da seleção brasileira e campeão do mundo em 1994, Carlos Taffarel, não poupou críticas a Emerson Leão, que nesta semana se manifestou contra a presença de treinadores estrangeiros à frente do time de futebol no Brasil. Pelas redes sociais, o campeão do mundo nos Estados Unidos lembrou de quando trabalharam juntos no Atlético-MG, há quase 30 anos, quando ainda era jogador. As críticas de Emerson Leão foram feitas na frente do italiano Carlo Ancelotti durante um evento de treinadores na sede da CBF no Rio de Janeiro nesta semana.

-Ba Leão, menos! Tu não pode falar nada do Ancelotti. (Você) foi o treinador mais arrogante e prepotente com quem trabalhei. Desde que chegou no Galo tentou me sacanear! Tu foi um bom goleiro, não precisava ter tanta inveja assim de mim - afirmou o ex-goleiro que disputou três Copas do Mundo seguidas.

Entenda o que aconteceu

Durante o 2º Fórum dos Treinadores de Futebol na última terça-feira (04), organizado pela Federação Brasileira de Treinadores (FBTF), na sede da CBF no Rio de Janeiro, Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira detonaram a presença de técnicos estrangeiros trabalhando no Brasil. Emerson Leão, na frente de Carlo Ancelotti que participava do evento, afirmou que não suportava a ideia de treinadores de outros países estarem atuando em terras brasileiras. Veja a fala de Emerson Leão enquanto Ancelotti estava logo atrás:

Oswaldo de Oliveira foi um dos que seguiu da mesma opinião do colega de profissão.

-Tomara que nós cheguemos a ter os treinadores brasileiros brilhando e dirigindo clubes. Isso quando, é claro, o Ancelotti for embora depois de ser campeão no ano que vem. Que volte um brasileiro - disse Oswaldo de Oliveira

Leão e Oswaldo já trabalharam fora do país

Apesar de serem contrários à ideia de técnicos estrangeiros atuarem no Brasil, Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira já trabalharam em outros países. Nos anos 90, Leão foi trabalhar no Japão. No Shimizu S-Pulse foi campeão da Copa Kanagawa. Pelo Verdy Kawasaki conquistou a Copa do Imperador. Já no Vissel Kobe não levantou nenhum caneco saindo da terra do sol nascente para trabalhar no Catar pelo Al-Sadd.

A carreira internacional de Oswaldo de Oliveira é bem parecida com a do colega de profissão. Oswaldo passou pelo Al-Ahli, do Catar, mas foi no Japão que teve o maior sucesso. Em 2007 foi campeão nacional pelo Kashima Antlers. A Copa do Imperador também foi conquistada pelo brasileiro por duas vezes à frente da equipe japonesa.

Taffarel defendeu o Atlético-MG comando por Leão. Ex-jogador defendeu Ancelotti (Foto: Reprodução)

