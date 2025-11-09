Tetracampeão rebate fala polêmica de Emerson Leão sobre Ancelotti: 'Fica quieto'

O ex-treinador Emerson Leão virou alvo de críticas por ter criticado recentemente a presença de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Diante do cenário, uma declaração antiga do técnico voltou a repercutir após o polêmico episódio no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Há seis meses atrás, Emerson Leão se declarou contra a presença de técnicos estrangeiros no Brasil. A declaração polêmica aconteceu durante entrevista ao podcast "O pé que balança a rede", no Youtube. A fala repercutiu até o ex-goleiro Taffarel, que disparou contra o antigo treinador.

- Ba Leão, menos, tu não pode falar nada do Ancelotti, foi o treinador mais arrogante e prepotente com quem trabalhei, desde que chegou no Galo, tentou me sacanear, tu foi um bom goleiro, não precisava ter tanta inveja assim de mim, infelizmente tenho péssimas lembranças do teu trabalho, menosprezando funcionários e todos que estavam a baixo de ti, fica quieto um pouco - disse o tetracampeão da Copa do Mundo, na aba de comentários do corte da fala de Leão.

continua após a publicidade

Comentário de Tafarel sobre declaração polêmica de Emerson Leão (Foto: Reprodução)

Relembre a polêmica de Emerson Leão

Tricampeão mundial pela Seleção Brasileira como jogador, o ex-técnico Emerson Leão afirmou nesta terça-feira (4) que "sempre disse que não suportaria" treinador estrangeiro no Brasil, e que "não muda de opinião". Com um detalhe: as declarações foram dadas logo após Leão receber uma placa em homenagem das mãos do italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

— Quero dizer uma verdade.... Vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem como eu sou. Eu queria dizer uma verdade, de uma mudança de comportamento meu, pessoal — começou Emerson Leão.

continua após a publicidade

— Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui, na frente da nossa casa (sede da CBF). Aqui não é o dono, o presidente, aqui são os atletas-presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presentes aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, pra minha palavra agora aqui... Antes eu falava que eu não suportava, não suportaria treinador (estrangeiro). Você sabe que eu já falei isso, né Zé (Mário, também ex-treinador)? Você sabe que eu já falei isso e não mudo. Não mudo a minha opinião — declarou Leão, que estava no palco um passo à frente de Carlo Ancelotti.