Samuel Lino, do Flamengo, agita web com golaço em treino da Seleção: ‘Craque’

Samuel Lino, do Flamengo, fez um bonito gol durante um treino da Seleção Brasileira, e agitou a web na tarde deste sábado (6). O jogador foi convocado por Carlo Ancelotti, mas não entrou em campo na vitória brasileira contra o Chile.

Acostumado com o Maracanã, Samuel Lino, do Flamengo, não saiu do banco durante Brasil x Chile. O jogador foi convocado para a Seleção depois que Matheus Cunha, do Manchester United, teve uma lesão na Premier League.

O próximo jogo da Seleção Brasileira é contra a Bolívia, na altitude de El Alto, e Samuel Lino, do Flamengo, pode ganhar uma chance com Carlo Ancelotti. No treino deste sábado (6), ele fez um bonito gol que agitou a web. Veja abaixo.

Samuel Lino, do Flamengo, em treino pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja gol de Samuel Lino, do Flamengo, em treino da Seleção Brasileira

Bom começo no Rubro-Negro garante convocação

O começo de Samuel Lino no Flamengo surpreendeu até os rubro-negros mais otimistas. Contratado por 25 milhões de euros, o jogador rapidamente se estabeleceu como titular do time comandado pelo técnico Filipe Luís.

Apesar da estreia com derrota para o Atlético-MG, os 30 primeiros minutos de Samuel Lino pelo Flamengo já deram um 'spoiler' do que o jogador entregaria nos próximos jogos: drible, intensidade e muita qualidade técnica.

O ponto alto do jogador foi na partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, quando Samuel Lino fez dois gols e deu três assistências na goleada rubro-negra. O placar de 8 a 0 passou muito pelo desempenho fora de série do jogador.

Depois de aparecer na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, Samuel Lino ganhou uma oportunidade pelo corte forçado de Matheus Cunha, que teve uma lesão. Na partida contra o Chile, ele assistiu uma boa partida do Brasil no banco, mas o cenário pode mudar contra a Bolívia.