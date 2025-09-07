Zagueiro do Botafogo aproveita experiência com a Seleção aos 18 anos

Um dos nomes em projeção nas categorias de base do Botafogo é Marquinhos, zagueiro de 18 anos que foi convidado pela comissão técnica da Seleção Brasileira para treinar na Data Fifa. O jogador esteve ao lado de referências da posição, como Marquinhos, seu xará do PSG, e Alexsandro Ribeiro, do Lille.

Marquinhos não foi o único do Botafogo a ser chamado para o primeiro dia na Granja Comary, na última segunda-feira (1). Huguinho, volante/lateral, que deve ser emprestado ao futebol belga, também viajou para Teresópolis. Além da dupla, também integraram as atividades Léo Nannetti, goleiro do Flamengo, Léo Jance, lateral-esquerdo do Fluminense, e Gustavo Dohmann, meia do Fluminense.

— Me apresentei na sede da CBF e seguimos para a Granja, onde fui muito bem recebido por todos da comissão técnica e gerência. No almoço foi onde encontrei todos os jogadores, o treinador Carlos Ancelotti, e fomos muito bem recepcionados. Fizemos um pré-treino na academia, com mobilidade e treino de core, depois descemos para o campo para as atividades do dia. Aquecemos e fizemos um trabalho de posse, técnica e recomposição — disse Marquinhos, ao site oficial do Botafogo.

Marquinhos, do sub-20 do Botafogo (Foto: Reprodução/Botafogo TV)

— Sem dúvida é uma grande oportunidade poder aprender com os melhores. Foi muito importante para a minha evolução e me sinto ainda mais mais motivado para alcançar meus sonhos profissionais, fazer história no Botafogo e na Seleção — completou.

Bem avaliado internamente, como um zagueiro de muita qualidade técnica e prospecto interessante, Marquinhos vê que o convite foi proveitoso. Cria das categorias de base do Alvinegro, o jogador chegou em 2024 no time Sub-17 e logo conquistou a braçadeira de capitão.

— Foi uma experiência extremamente importante para a minha carreira. É um sonho vestir a camisa da Seleção Brasileira e representar o Botafogo nesse momento foi muito importante para mim e para a minha evolução.