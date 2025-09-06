Ex-Seleção Brasileira revela sonho de defender o Flamengo: ‘Arrepiava’

Um ex-jogador da Seleção Brasileira e ídolo do São Paulo revelou que tinha o sonho de jogar pelo Flamengo em entrevista dada ao Charla Podcast. Ele exaltou a torcida rubro-negra e destacou uma música entoada no Maracanã.

O episódio com o ex-atacante de São Paulo, Santos, Palmeiras e Cruzeiro, Muller, foi ao ar no Youtube nesta quinta-feira (4). Durante a entrevista, Bruno Cantarelli perguntou qual time ele tinha o sonho de jogar e não teve a oportunidade. O ex-Seleção Brasileira respondeu Flamengo sem pensar suas vezes.

- Flamengo. Tive chance e não fui. Estava jogando no Torino, da Itália, aí tinha um cara que me ligou e perguntou se eu acertaria acertar com o Flamengo. Eu disse que sim, sem problema, mas aí o São Paulo veio na frente e eu priorizei. Isso foi em 91 - declarou o ex-Seleção Brasileira sobre o Flamengo.

- Eu já joguei várias vezes contra o Flamengo no Maracanã. Tem uma música que eu acho maravilhosa: 'O meu Mengão, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro'. Quando eu ouvia dentro do campo, Arrepiava até o ra&@ - finalizou Muller.

Veja fala do ex-Seleção Brasileira sobre o Flamengo na íntegra

Carreira de Muller

O ex-atacante da Seleção Brasileira que se declarou ao Flamengo teve uma carreira de muito sucesso na década de 90. Pela Amarelinha, foram 56 jogos e 12 gols, com o título da Copa do Mundo de 1994.

São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians: Muller jogou em todos os grandes da Terra da Garoa. Apesar disso, ele é tratado como ídolo no Tricolor Paulista, onde jogou mais. Pelo clube do Morumbis, ele tem 373 jogos e soma 152 gols em três passagens.

Além dos grandes de São Paulo, Muller atuou por Torino, da Itália e Kashima Reysol, do Japão. No Brasil, ele também passou por Cruzeiro, Portuguesa, São Caetano, Tupi, Portuguesa, Ipatinga e Fernandópolis. Ele somou, no total, 734 jogos e 274 gols.