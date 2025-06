Renata Silveira mostra otimismo com chegada de Ancelotti a Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti está prestes a realizar a estreia no comando técnico da Seleção Brasileira. O fato irá acontecer nesta quinta-feira (5), no confronto contra o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. Ao Lance!, a narrador Renata Silveira se mostrou confiante com o trabalho do novo treinador.

Em contato com a reportagem, durante o evento Rio2C, a comunicador tratou a estreia do italiano com otimismo. Para ela, Carlo Ancelotti tem boas chances de realizar um trabalho exemplar no comando da Seleção. Contudo, ele destacou a importância dele ter autonomia no processo.

- Só acreditei na chegada do Ancelotti quando vi ele pousando no Rio de Janeiro (risos). É um dos maiores técnicos do futebol mundial. Então, a gente cria muitas expectativas. É um cara sério. Que ele consiga extrair o melhor dos atletas. Se tiver seriedade, do entorno da CBF, e ele tiver realmente autonomia para trabalhar, acho que pode dar muito certo - contou a narradora.

Além disso, Renata também analisou a lista de convocados do técnico italiano. Ao todo, 25 atletas foram selecionados para os próximos compromissos. A narradora destacou que o novo treinador ainda precisa conhecer o elenco, e por isso, ainda é cedo para criticar a listagem.

- Tentei não julgar muito a primeira lista. Acredito que ele não conhece todo mundo ainda. Ele ainda vai começar a estudar o futebol brasileiro, entender realmente os jogadores que jogam aqui. Teve também alguns jogadores convocados, por isso tivemos um pouco de surpresas - concluiu.

Compromissos da Seleção Brasileira na Data Fifa

O Brasil vai jogar duas partidas nos próximos dias 5 e 10 de junho. Todas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2025. O primeiro compromisso é contra o Equador, nesta quinta-feira (5), às 20h, em Guayaquil. Posteriormente, a Seleção Brasileira encara o Paraguai, na próxima terça-feira (10), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Atualmente, a equipe nacional ocupa a quarta colocação da classificatória Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2025. Com uma possível vitória nos dois confrontos, o Brasil poderá ter chances de garantir o acesso ao mundial. Vale destacar, que estes são os penúltimos compromissos antes do final do ano.