Ancelotti visita o Cristo Redentor e recebe bênção antes de jogo da Seleção

Novo técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti chegou ao país com a promessa de se integrar à cultura local. E os primeiros dias já demonstram esse comprometimento. Na manhã deste sábado (31), ele visitou o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Nas fotos divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ancelotti aparece acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da entidade. Durante a visita, o treinador recebeu a bênção do padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, com quem conversou sobre o prefácio que escreveu para o livro “Más allá de los limites - El deporte según el Papa Francisco”, de autoria do Papa Francisco.

A presença do treinador reuniu uma multidão de pessoas no Cristo Redentor, que é uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro e do mundo. Assim como qualquer visitante, Ancelotti esteve entre os turistas durante a visitação ao cartão-postal carioca.

Além de Ancelotti, os auxiliares técnicos Paul Clement e Francesco Mauri, e o analista de desempenho Simone Montanaro também estiveram presentes.

Ancelotti já provou churrasco e foi convidado por escola de samba do Rio

Logo no terceiro dia em solo brasileiro, o técnico Carlo Ancelotti subiu a serra fluminense para conhecer o centro de treinamento da Seleção Brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Durante a visita, Ancelotti percorreu as principais instalações do CT, incluindo o prédio onde a delegação costuma se hospedar, o Centro de Excelência do Futebol Brasileiro — espaço equipado com tecnologia de ponta para otimizar a preparação física e a recuperação dos atletas —, além dos campos de treinamento.

O tour também incluiu uma passagem pelo restaurante da Granja. Por lá, o treinador italiano provou alguns pratos e só repetiu quando foi servido um churrasco no espeto, preparado pelo chef Jaime Maciel, responsável pelas refeições da Seleção há anos.

Além disso, a tradicional agremiação do carnaval carioca, o Império Serrano, do bairro de Madureira, formalizou convite para Carlo Ancelotti comparecer no evento do próximo dia 21 de junho.

Conforme apurou o Lance!, a diretoria do Império Serrano enviou uma carta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e representantes do treinador.

- A decisão deste convite partiu especialmente após a circulação de notícias dando conta do interesse do técnico Carlo Ancelotti em conhecer uma escola de samba. Para nós, será uma imensa alegria recebê-lo em nosso reduto imperial, para que possa vivenciar de perto a força cultural do samba e do carnaval carioca - escreveu a escola, na carta.