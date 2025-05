Carlo Ancelotti é convidado por escola de samba do Rio; veja

Tradicional agremiação do carnaval carioca, o Império Serrano, do bairro de Madureira, formalizou convite ao técnico Carlo Ancelotti para um evento no dia 21 de junho. O italiano, que assumiu o comando da Seleção Brasileira, quer conhecer o Rio de Janeiro e um dos destinos desejados é uma quadra de escola de samba.

A vontade do ex-técnico do Real Madrid foi revelada pelo empresário Diego Fernandes em entrevista ao site "GE". Conforme apurou o Lance!, a diretoria do Império Serrano enviou uma carta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e representantes do treinador.

- A decisão deste convite partiu especialmente após a circulação de notícias dando conta do interesse do técnico Carlo Ancelotti em conhecer uma escola de samba. Para nós, será uma imensa alegria recebê-lo em nosso reduto imperial, para que possa vivenciar de perto a força cultural do samba e do carnaval carioca - escreveu a escola, na carta.

Além de Ancelotti, o novo presidente da CBF, Samir Xaud, também foi convidado para o evento no bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. O documento foi assinado por Flavio França Alves, presidente do Império Serrano.

Ancelotti apresentado como técnico da Seleção (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Carlos Ancelotti, antes disso, terá seus dois primeiros compromissos como novo treinador da Seleção Brasileira. A equipe vai a campo nos dias 5 e 10 de junho, contra Equador (fora) e Paraguai, respectivamente, em duelos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Império Serrano na Série Ouro

Remetente da carta, o Império Serrano tem nove títulos do carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Atualmente, a escola do bairro de Madureira está na Série Ouro, divisão de acesso. Há a expectativa por outros convites de agremiações para a partir da segunda quinzena do mês de junho.

