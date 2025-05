Ancelotti vai do salmão em Wembley ao biscoito Globo no Rio

Carlo Ancelotti teve uma primeira semana intensa no Rio de Janeiro. Apresentado na segunda-feira (26), ele anunciou sua primeira lista de convocados para a Seleção Brasileira na mesma tarde, foi a jogos de Botafogo e Flamengo nos dias seguintes, conheceu a estrutura da CBF e da Granja Comary… E, em todos esses lugares, foi recebido com quitutes dos mais variados, alguns tradicionais dos estádios cariocas, mas que devem passar ao largo das preferências do italiano.

— Brócolis, salmão e massa. Isto é o que eu vou comer. Depois, uma hora de siesta (cochilo) me parece bem — disse Carlo Ancelotti há um ano, na véspera da decisão da Champions League entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund, em Wembley.

No Rio, Ancelotti foi recebido com refrigerante e biscoito Globo no Nilton Santos, um clássico das praias cariocas. No Maracanã, pacotes de salgadinhos e o tradicional (e peculiar) cachorro-quente com apenas pão e salsicha. Na cabine onde ficou com a comissão técnica também foi disponibilizada uma tábua de frios, e as fatias de salame acabaram sendo as mais visadas pelo treinador.

Ancelotti é apontado como bom cozinheiro

Nascido e criado na pequena cidade de Reggiolo, no norte da Itália, Carlo Ancelotti é oriundo da região onde se produz o famoso queijo parmigiano-reggiano. Dizem as boas línguas que o treinador é um ótimo cozinheiro. No hotel onde está hospedado temporariamente no Rio, ele tem à disposição uma cozinha gourmet.

Mas, com a agenda lotada durante o dia e jogos de futebol à noite, a culinária tem ficado em segundo plano nestes primeiros dias. À exceção foi na visita à Granja Comary, em Teresópolis, onde a fartura de opções acabou ficando mais ao estilo do treinador.

Por lá, Carlo Ancelotti provou as diferentes comidas preparadas sob os cuidados do chef Jaime Maciel, que há muitos anos é o responsável pelo cardápio da Seleção Brasileira. E pelo menos um dos pratos caiu no gosto do treinador logo de cara: o churrasco. Preparado no espeto em uma churrasqueira interna — havia também outra rodada sendo preparada numa grelha do lado de fora —, a carne mereceu um autêntico sinal de aprovação de Ancelotti, com direito a repetição.