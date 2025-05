Com show de Dudinha, Seleção feminina vence o Japão em São Paulo

Com dois gols de Dudinha e um de Kerolin, o Brasil venceu o Japão por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (30), na Neo Química Arena. O jogo faz parte da preparação da Seleção para a Copa América feminina, que será disputada no Equador.

Diante de 33.325 torcedores, o clima foi de festa. Entre as atletas mais comemoradas estiveram Dudinha, Kerolin, Yasmim e Marta, além do técnico Arthur Elias. O próximo duelo entre brasileiras e japonesas será na segunda-feira (2), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP).

Como foi o amistoso entre Brasil e Japão

Com o time bastante modificado, o Brasil sentiu dificuldade nos minutos iniciais, mas conseguiu manter maior a posse de bola.

Aos 11 minutos, Tanaka aproveitou saída errada da linha de defesa e da goleira Lorena e balançou as redes, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. Na origem do lance, na área japonesa, foi identificado um contato da defensora japonesa em Dudinha. Pênalti para a Seleção. Na cobrança, Yasmim chutou para fora.

A Seleção não sentiu o erro e rapidamente reagiu. Aos 23, arriscou chute na entrada da área. Quatro minutos depois, Dudinha abriu o placar após invadir a área e finalizar de perna esquerda, encobrindo a goleira japonesa.

A atacante do São Paulo foi o destaque do Brasil na partida. Com grande parte das jogadas pelo lado esquerdo, as brasileiras investiram em duelos individuais.

Com 41 minutos do primeiro tempo, Dudinha saiu cara a cara com a goleira Yamashita, que defendeu, mas deu o rebote no pé da brasileira. Ela fez 2 a 0 Brasil e a equipe de Arthur Elias foi ao vestiário à frente no placar.

O segundo tempo começou com o Japão tendo que se expor mais. Com dois minutos de bola rolando, Fujino arriscou chute e a bola parou na trave.

Aos 10, Kerolin recebeu grande lançamento de Gio e estufou as redes, fazendo 3 a 0 Brasil. Ela comemorou com dança e recebeu aplausos dos torcedores.

Arthur Elias promoveu mudanças na equipe, inclusive, com a entrada de Marta aos 25 minutos. Na reta final da partida, aos 41, Seike descontou para o Japão.

Com domínio do jogo, o Brasil administrou a partida e seguiu atacando, mas o placar terminou em 3 a 1, para a festa da torcida brasileira.