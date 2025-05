Ex-Flamengo comenta chegada de Ancelotti à Seleção

O técnico Reinaldo Rueda, que comandou o Flamengo em 2017, comentou a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. Em entrevista ao jornal espanhol "AS", o atual treinador da seleção de Honduras destacou os desafios que o italiano enfrentará no futebol sul-americano.

Confira a fala de Rueda sobre Ancelotti

- Será um desafio duplo, tanto para Ancelotti quanto para o futebol brasileiro”, afirmou o colombiano.

Rueda conhece bem o cenário continental após passagens por Colômbia, Equador e Chile. Para ele, o processo de internacionalização precoce dos jovens talentos brasileiros tem afetado o rendimento da equipe nacional.

Segundo ele, os atletas deixarem o país muito jovens para atuar na Europa pode causar uma desconexão com a identidade e a exigência histórica da Seleção.

- Esquecem a exigência que representa vestir a camisa do Brasil. Isso afetou técnicos experientes como Tite e Dorival Júnior, além de nomes em ascensão como Fernando Diniz - avaliou.

Apesar dos obstáculos, Rueda acredita que o currículo de Ancelotti pode fazer a diferença.

- Ele já trabalhou com várias estrelas brasileiras na Europa. Isso pode facilitar sua adaptação. Tomara que se sinta bem e consiga recolocar o Brasil no lugar de onde nunca deveria ter saído - completou o treinador de Honduras

Rueda dirigiu o Flamengo por no segundo semestre de 2017, antes de assumir a seleção chilena. Em sua trajetória nas seleções, levou Honduras ao Mundial de 2010 e classificou o Equador para a Copa de 2014, além de conquistar a Libertadores com o Atlético Nacional em 2016. Hoje, está novamente à frente da seleção hondurenha, com a meta de recolocar o país na Copa do Mundo.

Reinaldo Rueda, ex-treinador do Flamengo, comentou a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira (Foto: Claudio Reyes/AFP)

