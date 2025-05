Frio não afasta torcida, e Seleção Feminina lota Itaquera; veja o público

A Seleção Brasileira Feminina venceu o Japão por 3 a 1, em amistoso realizado nesta sexta-feira (30), na Neo Química Arena. Os gols da equipe comandada por Arthur Elias foram marcados por Dudinha e Kerolin, enquanto Seiki diminuiu para as adversárias. Apesar dos 13 °C apontados nos termômetros da capital paulista, o estádio do Corinthians recebeu 33.325 pessoas. A renda foi de R$ 1.485.305 reais.

A presença da torcida não é novidade na Neo Química Arena. O estádio concentra os cinco maiores recordes de público do futebol feminino no Brasil. O mais expressivo foi de 44.529 torcedores, na vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o São Paulo, na final do Brasileirão Feminino de 2024, quando o Timão conquistou o título.

As entradas para o jogo do Brasil estavam sendo vendidas por valores que variavam entre R$ 50 e R$ 100. A partida marcou o retorno de Marta à Seleção. Foi a primeira vez que a jogadora foi convocada desde a conquista da medalha de Prata nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. A camisa 10 entrou no decorrer da segunda etapa.

A torcida precisou superar um obstáculo complicado para assistir à partida: o frio na Neo Química Arena. Os termômetros marcavam 13 °C às 21h30 (de Brasília), no momento do apito inicial. Na quinta-feira (29), a cidade registrou 9 °C, a menor temperatura do ano.

Público lotou a Neo Química Arena (Foto: Flickr/CBFOficial)

Show da Seleção Feminina

A atuação da equipe comandada por Arthur Elias encantou o público que compareceu na Neo Química Arena. O Brasil venceu o Japão com autoridade e se vingou da derrota por 2 a 1 na primeira fase das Olimpíadas de 2024.

A Seleção dominou a partida e poderia ter marcado ainda mais gols. Lorena ainda defendeu um pênalti no segundo tempo, levando a torcida ao delírio. Brasil e Japão se enfrentam novamente na segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.