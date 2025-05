Seleção feminina estreia novo uniforme diante do Japão

A Seleção feminina estreou seu novo uniforme para a temporada 2025 nesta sexta-feira (30), diante do Japão, na Neo Química Arena, em São Paulo. O material é produzido pela Nike e será utilizado de forma exclusiva pela equipe principal e por categorias de base femininas.

A fornecedora produz uniformes exclusivos para elas desde 2019. As peças estarão disponíveis para venda online e presenciais em: Nike.com (site), Nike App, lojas físicas Nike e revendedores selecionados a partir de junho.

Nova camisa da Seleção Brasileira feminina. (Foto: NIKE/CBF/Divulgaçã)

Novos uniformes da Seleção feminina

Uniforme principal “Domínio Brasileiro”

Segundo a Nike, o design "celebra as icônicas cores amarelo, verde e azul do Brasil. Nesta temporada, o amarelo foi atualizado para um tom mais rico e saturado, inspirado na vibrante fauna, paisagens e arquiteturas locais, como o icônico Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro".

Uniforme II "Força Beleza"

O segundo uniforme é intitulado de “Beleza Ousada” e tem "uma estampa aplicada em toda a peça, com padrão em grade de losangos, inclui diversos padrões geométricos e formas orgânicas, como rosetas de onças, silhuetas de plantas tropicais, uma interpretação de Brasilidade (o elegante, movimento harmonioso em campo) e mais", explicou a marca.

Próximos jogos da Seleção feminina

Brasil x Japão

Data: 30 de maio de 2025 (sexta-feira)

30 de maio de 2025 (sexta-feira) Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

