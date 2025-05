Fifa notifica CBF por participação de empresário em contratação de Ancelotti

A Fifa enviou uma notificação à CBF questionando a participação do empresário Diego Fernandes na contratação do técnico Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira. Fernandes atua no mercado financeiro e tem, segundo ele próprio, mais de uma centena de jogadores entre seus clientes. Mas o empresário não é agente credenciado pela Fifa e, por isso, não pode atuar diretamente em transferências de atletas ou treinadores.

A informação foi dada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pelo Lance!. Em nota, a CBF informou que "os termos que envolveram a negociação para a contratação de Carlo Ancelotti e sua comissão técnica possuem cláusulas de confidencialidade e foram elaborados pela antiga gestão da entidade". A entidade declarou ainda que "a atual gestão está avaliando a situação internamente, trabalho liderado por sua área de governança". Procurado por meio de sua assessoria, Diego Fernandes não se posicionou.

Quem é Diego Fernandes?

Diego Fernandes foi o intermediário que, nos últimos meses, negociou com Ancelotti a vinda para o Brasil. Ele foi o principal interlocutor entre o técnico e o ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que anunciou Carlo Ancelotti poucos dias antes de ser deposto do cargo.

Pela negociação, o empresário terá direito a 1,2 milhão de euros (R$ 7,7 milhões, na cotação atual) em comissão. Ele também ganhou exposição e o reconhecimento público de que foi intermediário na negociação. No domingo (25), Diego Fernandes posou com Ancelotti antes de embarcarem em voo fretado de Madri ao Rio, além de ser fotografo chegando com o técnico.

Segundo a Fifa, empresário não poderia intermediar contratação de Ancelotti

Um regulamento da Fifa estabelece que apenas agentes licenciados pela entidade internacional podem atuar nesse tipo de negócio. Para ser um representante, é preciso preencher uma série de requisitos e ser aprovado em exame de admissão aplicado pela entidade.

Entre as sanções previstas para quem descumpre o regulamento de agentes da Fifa está a aplicação de multas, suspensão e até mesmo a proibição de atuar no futebol.

