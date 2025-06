Ancelotti tem papo com Vini Jr, Gérson e Marquinhos durante treino da Seleção

A Seleção Brasileira segue em preparação para o duelo contra o Paraguai. Na tarde deste sábado (7), o elenco comandado por Carlo Ancelotti fez sua segunda sessão de treinamento visando a partida da próxima terça-feira (10).

continua após a publicidade

Aniversariante, Ancelotti terá comitiva especial em jogo contra o Paraguai

‘Ancelotti impõe autoridade sem ser autoritário’, elogia Rodrigo Caetano

Após o empate sem gols diante do Equador, a atividade foi a primeira na qual o treinador italiano pôde contar com todos os atletas, já que na última sexta-feira apenas quem não foi titular em Guayaquil foi a campo. Na ocasião, quem iniciou a partida contra os equatorianos ficou na academia fazendo trabalho regenerativo.

continua após a publicidade

Neste sábado, com todo mundo disponível, novamente a imprensa teve acesso apenas aos 15 primeiros minutos de treinamento. E foi possível ver que Ancelotti aproveitou para exercer uma de suas principais características: papo individual com os atletas.

Em um primeiro momento, antes mesmo que a atividade começasse, ele bateu um papo rápido com Gérson.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após o aquecimento, os atletas iniciaram um treino de troca de passes, em que os auxiliares de Ancelotti cobravam constantemente o acerto no passe e no domínio, tudo isso em alta velocidade.

continua após a publicidade

Nesta parte, Ancelotti passou circulando alguns dos grupos. Primeiro parou onde estavam Vini Jr e Gérson. Conversou com o jogador do Real Madrid e depois voltou a bater um papo com o meia do Flamengo.

Dois minutos mais tarde, encontrou outro grupo de jogadores, entre eles Casemiro e Marquinhos, e trocou palavras com o zagueiro do Paris Saint-Germain.

A tendência é que o Brasil tenha apenas uma mudança para a partida contra o Paraguai. Raphinha, que não jogou contra o Equador porque estava suspenso, retorna ao time titular. Estêvão deve deixar a equipe para a volta do jogador do Barcelona.

Assim, a provável escalação do Brasil tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gérson; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.