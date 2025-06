Alisson comenta expectativa por classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira pode garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 já na próxima rodada das Eliminatórias.

Para isso, o Brasil precisa vencer o Paraguai na terça-feira (10), às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 16ª rodada da competição.

Além disso, a vaga antecipada depende do Uruguai, que também entra em campo na próxima terça-feira (10) diante da Venezuela, às 20h (de Brasília), no Monumental de Núñez.

O goleiro Alisson Becker comentou, em entrevista coletiva neste sábado (07), sobre a possibilidade de comemorar em casa mais uma classificação para o Mundial.

-Depende a maneira como se classifica, o principal de tudo é que a gente possa, no ideal, conquistar a classificação com méritos, jogando bem. Isso é o que mais vai trazer tranquilidade para nós no ambiente interno e também em relação a quem cobra, vocês (jornalistas) e torcedores. A gente fala em tranquilidade, mas parece relaxar e não é. Temos muito trabalho pela frente, sabemos que vamos encontrar um grande adversário, que evoluiu muito, nos últimos anos ganhou jogos de seleções importantes, venceu seu último jogo e nos deu muito trabalho, inclusive perdemos fora de casa. Tem o cenário ideal e tem a realidade, o primeiro objetivo é se classificar para a Copa, mas pra gente é importante como. Queremos jogar bem. Isso não é dar show, mas dar nosso máximo, tanto tática, quando técnica e fisicamente, isso é o ideal para a gente, é o que vai nos dar tranquilidade para trabalhar no futuro.

O goleiro Alisson foi titular no empate sem gols contra o Equador, em Guayaquil, na última quinta-feira (05). (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com 22 pontos. Em 15 partidas, a Seleção soma seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 48%.

Para garantir a classificação antecipada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa abrir sete pontos de vantagem em relação ao sétimo colocado, a posição que leva à repescagem.

A Venezuela está atualmente em sétimo lugar, com 18 pontos. Na última sexta-feira (06), venceu a Bolívia por 2 a 0. Por isso, para que o Brasil possa comemorar a vaga nesta rodada, 'La Vinotinto' precisa ser derrotada pelo Uruguai, no Estádio Centenário.

Programação da Seleção Brasileira:

A Seleção Brasileira ainda tem mais três dias de atividades antes de enfrentar o Paraguai, na próxima terça-feira (10), no CT Joaquim Grava e na Neo Química Arena. A equipe está utilizando as dependências do Corinthians para se preparar para o duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O treino deste sábado contou com a presença de familiares e patrocinadores da CBF. A imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos da atividade, restritos ao aquecimento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sábado (7) - Entrevista coletiva às 14h50 (CT Joaquim Grava) - Treino às 16h (CT Joaquim Grava);

Domingo (8) - Entrevista coletiva às 9h50 (CT Joaquim Grava) - Treino às 11h (CT Joaquim Grava);

Segunda (9) - Entrevista coletiva às 15h35 (Neo Química Arena) - Treino às 16h30 (Neo Química Arena);

Terça (10) - Partida contra o Paraguai, às 21h45 (de Brasília) - (Neo Química Arena).