Veja na íntegra a coletiva do goleiro Alisson pela Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira segue a preparação para o duelo diante do Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O time desembarcou na última quinta-feira (05) na capital paulista depois de empatar por 0 a 0 com o Equador, em Guayaquil.

O Brasil ainda tem mais três dias de treinos antes do duelo diante dos Paraguaios, na próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A coletiva antes da atividade deste sábado (07) será realizada com o goleiro Alisson Becker. Os treinos estão sendo realizados no CT Joaquim Grava, casa do Corinthians. O local é próximo ao aeroporto de Guarulhos (SP) e também do palco do duelo da próxima rodada.

O Brasil é o quarto colocado nas Eliminatórias com 22 pontos. Até aqui, acumula em 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.

Mesmo após o empate sem gols diante do Equador, na estreia de Ancelotti, a confiança segue em alta. O Brasil busca uma vitória em casa para garantir sua classificação com duas rodadas de antecedência.

Para isso, também é necessário que o Uruguai vença a Venezuela em Montevidéu. Os venezuelanos, que hoje estão na sétima colocação, ainda mantêm uma vaga na repescagem.

Se o Brasil vencer, abrirá sete pontos de vantagem sobre a Venezuela, com apenas seis pontos restantes em disputa. Dessa forma, mesmo no pior cenário, a seleção brasileira não cairia abaixo da sexta posição, assegurando vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.

➡️ ‘Ancelotti impõe autoridade sem ser autoritário’, elogia Rodrigo Caetano

Alisson foi o goleiro titular da Seleção Brasileira no duelo diante do Equador na última quinta-feira (05). (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Alisson pela Seleção Brasileira:

73 jogos

34 gols sofridos

45 jogos sem sofrer gols (62%)

1.9 defesas por jogo

44% acerto no passe longo

Nota Sofascore 7.01