A vitória por 4 a 1 do Brasil diante do Paraguai selou a vaga na semifinal da Copa América Feminina. Agora, as brasileiras focam no último jogo da fase de grupos, contra a Colômbia, nesta sexta-feira (25).

Em coletiva pós-jogo, o técnico Arthur Elias comemorou o desempenho da Seleção e analisou a próxima adversária.

— A gente fez um grande jogo e eu já previa isso, é o que a gente vem cobrando e trabalhando para evoluir durante a competição. Vamos trabalhar para evoluir no próximo jogo também, contra um adversário forte. A Colômbia tem jogado em nível internacional mais alto, mas vamos com o objetivo de se classificar na primeira colocação — disse ele.

Arthur Elias, treinador do Brasil, durante entrevista na Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Contra as paraguaias, o Brasil levou um gol, o primeiro sofrido pela equipe nesta edição. Quando conquistou a Copa América em 2022, o Brasil fechou sem nenhum gol sofrido, mas o fato não preocupa o comandante da amarelinha.

— O gol não me preocupa em nada. Foi um erro de passe, de domínio, um gol de uma jogadora jovem que sabe finalizar muito bem. Essas correções são muito difíceis de fazer — analisou Arthur.

Brasil garante classificação antecipada

A Seleção Feminina chegou aos nove pontos, lidera o Grupo B e tem a melhor campanha da Copa América no momento, com 12 gols marcados e apenas um sofrido. Agora, enfrenta a Colômbia nesta sexta-feira (25), às 21h (horário de Brasília), em Quito, no fechamento da fase de grupos.

Classificação da Copa América Feminina após a 4ª rodada

Grupo A

Argentina - 9 pontos

Chile - 6

Equador - 4

Uruguai - 4

Peru - 0

Grupo B