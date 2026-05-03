AO VIVO: Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã
Direto do estádio, acompanhe as últimas atualizações do clássico
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Flamengo e Vasco se enfrentam logo mais, às 16h, no Maracanã, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe o pré-jogo, principais informações e tudo sobre o Clássico dos Milhões ao vivo e em tempo real!
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Começa o jogo!
- 15h30: ☔Chuva fraca chega no Maracanã, durante aquecimento das equipes.
Ancelotti no Maracanã
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👨🏫Escalações:
🔴Flamengo:
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araujo, Jorginho, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino, Pedro. Téc: Leonardo Jardim.
⚪Vasco:
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes, Rojas, Puma Rodriguez, Brenner, David. Téc: Renato Gaúcho.
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🏟️Torcidas:
- 15h45- Torcida do Flamengo prepara festa no setor Norte do Maracanã
- 15h15 - Setor Sul do Maracanã, destinado a torcida do Vasco, sofre com baixo público
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🗣️Léo Ortiz projeta dificuldade de clássico contra o Vasco
— Esse retrospecto dos clássicos não ganha jogo nenhum, né? E não vai ser hoje que vai ganhar. Então, é se dedicar mais ainda do que foi em todos esses jogos, porque sabemos que quanto maior o tempo sem vencer, maior fica a motivação do outro lado. Sabemos que temos muita qualidade, mas na dedicação, na raça, tem que ser maior ainda, porque sabemos que do outro lado vem um adversário querendo muito nos vencer — disse o zagueiro rubro-negro em entrevista à FlamengoTV.
🚍Logística:
- 14h05 - Ônibus do Flamengo chega ao Maracanã.
- 14h10 - Ônibus do Vasco chega ao Maracanã.
👎Confusão nos arredores:
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