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AO VIVO: Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã

Direto do estádio, acompanhe as últimas atualizações do clássico

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/05/2026
15:02
Atualizado há 1 minutos
Maracanã recebe Flamengo x Vasco
imagem cameraMaracanã recebe Flamengo x Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
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Flamengo e Vasco se enfrentam logo mais, às 16h, no Maracanã, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe o pré-jogo, principais informações e tudo sobre o Clássico dos Milhões ao vivo e em tempo real!

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Começa o jogo!

Maracanã recebe Flamengo x Vasco pela 14ª rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução)
Maracanã recebe Flamengo x Vasco pela 14ª rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução)

- 15h30: ☔Chuva fraca chega no Maracanã, durante aquecimento das equipes.

Ancelotti no Maracanã

🟡 Flamengo x Vasco: saiba quem será observado por Ancelotti no Maracanã

👨‍🏫Escalações:

🔴Flamengo:
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araujo, Jorginho, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino, Pedro. Téc: Leonardo Jardim.

Vasco:
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes, Rojas, Puma Rodriguez, Brenner, David. Téc: Renato Gaúcho.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

🏟️Torcidas:

  • 15h45- Torcida do Flamengo prepara festa no setor Norte do Maracanã
  • 15h15 - Setor Sul do Maracanã, destinado a torcida do Vasco, sofre com baixo público

🕹️ Monte seu 11 ideal: escolha os melhores jogadores de Flamengo x Vasco

  • 14h30 - Paz nos estádios! Setor misto do maracanã reúne ambas as torcidas
Setor misto do Maracanã torcedores do Vasco e do Flamengo convivem em harmonia
Torcedores do Vasco e do Flamengo convivem em harmonia (Foto: FlamengoTV)

➡️ Goleadas e sequência de empates: relembre os últimos Flamengo x Vasco

🗣️Léo Ortiz projeta dificuldade de clássico contra o Vasco

Esse retrospecto dos clássicos não ganha jogo nenhum, né? E não vai ser hoje que vai ganhar. Então, é se dedicar mais ainda do que foi em todos esses jogos, porque sabemos que quanto maior o tempo sem vencer, maior fica a motivação do outro lado. Sabemos que temos muita qualidade, mas na dedicação, na raça, tem que ser maior ainda, porque sabemos que do outro lado vem um adversário querendo muito nos vencer — disse o zagueiro rubro-negro em entrevista à FlamengoTV.

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🚍Logística:

  • 14h05 - Ônibus do Flamengo chega ao Maracanã.
  • 14h10 - Ônibus do Vasco chega ao Maracanã.

👎Confusão nos arredores:

circulo com pontos dentroTudo sobre

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