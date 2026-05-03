O domingo de 12 de outubro de 2003 reservou um roteiro cinematográfico para o futebol carioca. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro colocou frente a frente Flamengo e Vasco em situações de tabela pouco condizentes com a grandeza de ambos, mas com uma carga dramática que compensou a falta de brilho técnico. O Maracanã foi o palco de uma partida que começou com uma notícia de bastidor que abalou a Gávea: o técnico Oswaldo de Oliveira anunciou, pouco antes do jogo, que aquela seria sua despedida do comando rubro-negro. O Lance! relembra Flamengo 2 x 1 Vasco no Brasileirão 2003.

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Flamengo 2 x 1 Vasco no Brasileirão 2003

O Flamengo entrou em campo carregando o peso de duas derrotas consecutivas e a incerteza sobre o futuro do seu comando técnico. No entanto, o "Clássico da Despedida" de Oswaldo pareceu injetar uma dose extra de concentração nos jogadores. O início da partida foi morno, com o Vasco tentando explorar a experiência de Edmundo, que chegou a ter um gol anulado por impedimento logo nos primeiros minutos.

A resposta flamenguista veio aos 28 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada de pura eficiência, Igor tabelou com Fabinho e cruzou para a área. Rafael apareceu livre de marcação e, com um chute de primeira, venceu o goleiro Fábio. O placar de 1 a 0 trouxe o alívio temporário para uma equipe que precisava desesperadamente se reencontrar com a vitória no campeonato nacional.

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A expulsão de André Gomes e a reação vascaína

A vantagem rubro-negra foi colocada à prova logo no início da segunda etapa. Aos 5 minutos, o volante André Gomes, que já possuía cartão amarelo, cometeu uma falta violenta em Morais e foi expulso pelo árbitro William Souza Neri. Com um homem a menos e precisando segurar o resultado por quase todo o segundo tempo, o Flamengo recuou, permitindo que o Vasco de Mauro Galvão tomasse o controle das ações.

A superioridade numérica do Cruz-Maltino não demorou a surtir efeito. Aos 10 minutos, o lateral Alex Silva avançou pela direita e cruzou rasteiro para o coração da área. Edmundo, demonstrando o faro de gol que o consagrou, antecipou-se à zaga e bateu cruzado para empatar o clássico. O Maracanã via um Vasco dominante, que parecia ter o caminho livre para a virada diante de um adversário exausto e desorganizado taticamente.

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O brilho do Capetinha no apagar das luzes

Apesar da vantagem de jogadores, o Vasco não conseguiu transformar o volume de jogo em gols. A partida entrou em um ritmo monótono nos minutos finais, com ambas as equipes parecendo aceitar o empate como um resultado justo. Contudo, a mística do Flamengo no Maracanã e o oportunismo de seus grandes nomes mudaram o destino da noite nos acréscimos.

Aos 46 minutos do segundo tempo, em um lance de insistência, a bola sobrou dentro da área vascaína após um bate-rebate confuso. Rafael, autor do primeiro gol, teve a clareza de ajeitar para Edílson. O "Capetinha", com a frieza que lhe era peculiar, apenas empurrou para as redes, decretando a vitória por 2 a 1. Foi o gol da redenção, garantindo os três pontos e uma despedida vitoriosa para Oswaldo de Oliveira em um clássico marcado pelo drama e pela superação rubro-negra.

Ficha técnica: Flamengo 2 x 1 Vasco no Brasileirão 2003

Data: 12/10/2003 (Domingo)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro 2003 – 35ª rodada

Árbitro: William Souza Neri (RJ)

Público: 16.770 (14.958 pagantes)

Gols: Rafael (28'/1ºT); Edmundo (10'/2ºT) e Edílson (46'/2ºT).

Cartões Amarelos: Fabinho (FLA); Da Silva, Ygor e Alex Silva (VAS). Cartão Vermelho: André Gomes (FLA).

FLAMENGO: Diego; Rafael, Fernando, Fabiano Eller e Anderson (Gaúcho); Fabinho, André Gomes, Fábio Baiano e Igor (Fernando Diniz); Edílson e Jean (Vinícius). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

VASCO: Fábio; Alex Silva, Wescley, Alex e Ozéia; Da Silva, Ygor, Danilo (Morais) e Beto; Régis e Edmundo. Técnico: Mauro Galvão.