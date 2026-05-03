Monte seu 11 ideal: escolha os melhores jogadores de Flamengo x Vasco

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (2), no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro (veja onde assistir ao vivo!). Sem espaço para Leonardo Jardim e Renato Gaúcho, agora o técnico é você! Analise as possíveis escalações de ambas as equipes e escolha os melhores jogadores.

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Como chegam Flamengo e Vasco para o confronto?

O Flamengo, que vem de empate na Libertadores com o Estudiantes (ARG), chega para o clássico com desfalques importantes. Lesionados, Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar seguem fora. O mesmo vale para Jorge Carrascal, que cumpre suspensão.

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Por outro lado, Bruno Henrique, que sofreu um trauma na perna direita durante Estudiantes x Flamengo, deve ir para o clássico contra o Vasco. Agora, a expectativa fica por conta de Émerson Royal e Léo Pereira. Para estar em campo, o lateral aguarda a chegada de uma máscara para proteger a fratura que sofreu no nariz. Já o zagueiro passará por uma nova avaliação após sofrer um corte na perna.

Já o Cruz-Maltino chega embalado para a partida após vencer o Olimpia por 3 a 0 em São Januário, pela Sul-Americana. Pensando no Flamengo x Vasco, Renato Gaúcho optou por poupar alguns jogadores, garantindo que seus principais nomes estejam disponíveis.

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Andrés Gómez, Cuiabano e Thiago Mendes foram preservados por questões físicas. Dentre eles, apenas Cuiabano deve seguir como desfalque, sem condições de atuar. Atualmente, o Gigante da Colina ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro.