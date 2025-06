Gabi Guimarães reforça Seleção feminina para a 2° semana de VNL

Chegou a peça que faltava! O técnico da Seleção Brasileira de vôlei, Zé Roberto, anunciou a convocação da ponteira Gabi Guimarães para a segunda semana da Liga das Nações feminina. A ponteira se apresenta nesta quarta-feira (11) na França, onde a equipe realiza uma temporada de treinos antes de viajar para a Turquia.

A primeira etapa da competição no Rio de Janeiro terminou com um bom aproveitamento para a equipe brasileira. Foram três vitórias (contra República Tcheca, Estados Unidos e Alemanha) e uma derrota (para a Itália), com um saldo de oito sets vencidos e cinco perdidos.

Agora, o elenco se prepara no CT europeu da CBV, na região de La Moselle, e segue para a Turquia, país-sede da segunda etapa, na próxima semana. Além de Gabi Guimarães, Zé Roberto pode ter o reforço das opostas Kisy e Rosamaria, que não estavam em condições de atuar na primeira fase, mas que devem reunir condições de integrarem o elenco para o restante da competição internacional.

Gabi Guimarães em ação pela Seleção Brasileira de vôlei durante a VNL (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

Gabi Guimarães faz temporada perfeita na Itália

Aos 31 anos, a ponteira Gabi Guimarães defendeu a camisa do Conegliano em 2025 e liderou a equipe em mais uma temporada perfeita. Com apenas uma derrota no ano, o time conquistou cinco títulos: Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e a Liga dos Campeões da Europa. Para coroar o desempenho individual, Gabi ainda foi eleita a MVP (jogadora mais valiosa) do Campeonato Italiano.

Segundo o especialista Carlos Bizzocchi, a jogadora fez falta na primeira semana e é uma peça fundamental dentro e fora de quadra.

—A Gabi é uma jogadora completa, talvez a mais completa do mundo hoje e na última década. É impressionante como a Gabi faz tudo bem. Então, ela é uma peça fundamental, foi a jogadora mais importante em todas as campanhas do Brasil anteriores. Não teve ninguém que chegou perto da importância da Gabi — comentou durante uma entrevista exclusiva ao Lance!.

Calendário da Seleção na 2° semana da VNL

A Seleção Brasileira feminina e Gabi terão cerca de uma semana para se preparar para o primeiro confronto da segunda semana de VNL; confira o calendário: