‘Rei da Malásia’, ex-Athlético revela se pretende voltar ao Brasil

Ex-jogador de Athletico Paranaense, Ceará e Fortaleza, Bérgson vive fase iluminada na Ásia e é chamado de "Rei da Malásia" pelos torcedores. Jogando no Johor Darul desde a temporada 2020/21, o atacante se adaptou rapidamente a cultura local. Em entrevista excluisva ao Lance!, o brasileiro de 34 anos passou a limpo seu momento e revelou se pretende voltar ao país onde nasceu um dia. Com 159 gols em 153 jogos pelo clube na Malásia, Bérgson nunca teve números tão bons jogando no Brasil.

Em 2021, Bérgson decidiu mudar completamente sua vida ao se transferir do Fortaleza para o futebol da Malásia. A radical diferença cultural do país asiático pode dificultar a adaptação para jogadores brasileiros que desembarcam no local. Na entrevista, o atacante explicou como foi sua chegada na Malásia.

— De começo, a gente sentiu muia diferença (de cultura). A comida é muito apimentada, tem muito molho, e a gente não tem muito o costume de comer muita pimenta. Esse foi o mais difícil na hora de adaptar. Fora isso, a temperatura é muito boa, um país com um pessoal super educado. Uma cultura muito interessante para quem vai de corpo e alma, a adaptação é muito fácil — detalhou Bérgson.

Bérgson foi o artilheiro do Campeonato da Malásia na temporada 2024/2025. Com 32 gols em 22 jogos, o atacante foi protagonista do Johor Darul, time campeão invicto com 70 pontos em 24 rodadas, tendo vencido 23 jogos e empatado apenas um. Completamente adaptado ao time, o ex-jogador do Athlético é chamado de 'Rei da Malásia' pelos torcedores e disse que não pretende voltar ao Brasil.

— Sinceramente, minha vontade é ficar lá (na Malásia), porque já é o clube onde eu me sinto em casa, me sinto bem, e não paro para pensar na possibilidade de estar jogando em outro clube ainda. É tudo questão de adaptação, a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Mas tenho na minha cabeça de fazer o máximo de anos e de longevidade lá possível — revelou.

Números de Bérgson desde que chegou na Malásia

Bérgson comemora título pelo Johor Darul (Foto: Arquivo Pessoal)

🔢153 jogos

⚽159 Gols

🏁3 vezes melhor jogador estrangeiro

🥇2 vezes chuteira de ouro da Super League

🥇Uma vez artilheiro da Copa da Malásia

🥇4 vezes na seleção da temporada

🥉3º maior artilheiro do mundo em 2022

🥈2º maior artilheiro da Super League com 105 gols

