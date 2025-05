O Flamengo enfrenta o Espérance na estreia do Mundial de Clubes e o time da Tunísia conta com um ataque extremamente efetivo. Na temporada atual, o time de Rodrigo Rodrigues balançou as redes adversárias 93 vezes em 47 jogos e tem uma média superior a dois gols por jogo.

O bom desempenho ofensivo ajudou o clube a conquistar o bicampeonato no Campeonato Tunisiano no último domingo, após golear jogando fora de casa. Com bons números, o time da Tunísia vai encarar um Flamengo que tem uma boa defesa na temporada. O Rubro-Negro sofreu apenas 15 gols em 29 jogos e tem média de menos de 0,5 gol sofrido por jogo. Apesar do índice, o brasileiro Rodrigo Rodrigues, camisa 9 do Espérance, acredita em um confronto aberto contra o Flamengo.

Rodrigo Rodrigues comemora título do Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

— Todos os jogadores são de muita qualidade no Flamengo e aqui também temos bastante jogadores de qualidade. Nosso ataque é formado por dois brasileiros, por mim, pelo Yan (Sasse) e por um argelino, que é o Belaili — detalhou.

Somado, o trio tem 34 gols marcados na temporada, com quatro deles sendo de Rodrigo Rodrigues. O camisa 9 ficou afastado por 50 dias por uma lesão muscular e perdeu nove jogos do Espérance, mas voltou aos gramados em abril e balançou as redes duas vezes em cinco partidas.

Rodrigo Rodrigues comemora gol marcado pelo Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

— Na minha visão, vai ser um jogo aberto, com o Flamengo querendo atacar. Quando o time quer atacar assim, oferece espaços e a gente pode aproveitar esses espaços. Um jogo sendo aberto, no futebol tudo pode acontecer. A gente vê a cada dia que passa, surpresa de resultados, surpresa de jogos. É estar preparado porque vão acontecer os espaços e a gente pode estar aproveitando bem — avaliou.

Flamengo x Espérance no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo x Espérance

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field