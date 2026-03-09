Neymar será desfalque do Santos contra o Mirassol; CBF mantém viagem de Ancelotti

O Santos anunciou nesta segunda-feira (9) que Neymar será desfalque no duelo diante do Mirassol . A partida será disputada nesta terça-feira (10), no interior de São Paulo, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta segunda-feira (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, marcará presença no jogo, indicando uma possível observação do jogador para a última convocação antes do anúncio da lista final para a Copa do Mundo. A convocação para os amistosos nos Estados Unidos ocorrerá na próxima segunda-feira (16), às 15h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro.

Apesar da nota do clube santista confirmando o camisa 10 como desfalque, a entidade manterá a viagem do treinador italiano, segundo apurado pela reportagem do Lance.

Confira a nota oficial do Santos:

O meia-atacante Neymar Júnior treinou normalmente na manhã desta segunda-feira (9). Seguindo programação de controle de carga, o atleta não ficará à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida do Santos FC contra o Mirassol, nesta terça-feira (10).

Intensificando os trabalhos musculares, Neymar Jr treinará normalmente nesta terça (10) com os atletas não relacionados, no CT Rei Pelé. O meia-atacante ficará à disposição para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

Neymar treina no CT Rei Pelé com o elenco do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Estreia e desfalque:

O técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar pela primeira vez com o volante Christian Oliva, que foi apresentado oficialmente na semana passada e afirmou estar pronto para estrear.

Por outro lado, o zagueiro Lucas Veríssimo, anunciado na última terça-feira (3), ainda não deixou o Catar por causa dos conflitos bélicos no Oriente Médio e segue sem previsão de chegada ao Brasil, apesar de já estar regularizado no BID da CBF.