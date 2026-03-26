Luís Roberto dá recado a Neymar em derrota do Brasil para a França

A ausência de Neymar voltou a ser tema central após a derrota da Seleção Brasileira por 2 a 1 para a França, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Sem o camisa 10, o Brasil teve dificuldades ofensivas e viu seu principal jogador em atividade, Vinícius Júnior, ter atuação apagada.

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Durante a transmissão, o narrador Luís Roberto destacou a importância de Neymar para o time e fez um alerta sobre a necessidade de o atacante manter regularidade para voltar à Seleção.

— O Neymar é um jogador, sabidamente, de uma qualidade indiscutível, como reserva de talento o maior dessa geração do futebol brasileiro. Resta que o Neymar esteja bem na convocação do dia 18 de maio, que ele esteja dando sequência e uma sequência forte, não jogar uma e parar duas. Uma sequência legal para que seja convocado — disse.

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Sem Neymar, o técnico apostou em Vinícius Júnior com a camisa 10. O atacante do Real Madrid também herdou a braçadeira de capitão após a saída de Casemiro no segundo tempo, mas não conseguiu ser decisivo diante da forte marcação francesa.

Neymar durante partida contra o Venezuela no estádio Arena Pantanal pelo campeonato Eliminatórias Copa Do Mundo 2026. (Foto: Gil Gomes/Gazeta Press)

Derrota da Seleção Brasileira

O jogo começou equilibrado, mas a França foi mais eficiente. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Kylian Mbappé abriu o placar após arrancada em velocidade, finalizando por cobertura na saída de Ederson.

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No início da segunda etapa, o confronto ganhou novo cenário. Dayot Upamecano recebeu cartão amarelo por falta em Matheus Cunha, mas após revisão do VAR acabou expulso, deixando os franceses com um a menos.

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Mesmo com superioridade numérica, o Brasil não conseguiu transformar posse em efetividade. Aos 19 minutos, em contra-ataque fulminante, Michael Olise encontrou espaço e serviu Hugo Ekitiké, que ampliou o placar.

A reação brasileira veio aos 32 minutos. Após cobrança de falta de Danilo, Bremer apareceu na pequena área para diminuir. Nos minutos finais, o zagueiro ainda teve nova chance de cabeça, mas mandou para fora, frustrando a tentativa de empate.

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