Mbappé prega respeito a Ancelotti, mas alerta sobre Neymar na Copa: 'Não vejo'

Antes da bola rolar para Brasil x França, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, Kylian Mbappé comentou sobre a possibilidade de Neymar ficar fora da Copa do Mundo. Apesar de pregar respeito a Ancelotti, o astro do Real Madrid valorizou uma possível convocação do Menino da Vila.

continua após a publicidade

Vini Jr, parceiro de Mbappé no Real Madrid, é figura confirmada para o amistoso. Em entrevista ao "GE", o francês comentou o protagonismo do companheiro de clube no time nacional e o espaço deixado por Neymar.

➡️Decisão de Ancelotti sobre jogador do Flamengo repercute: 'Vai fazer'

— Vini agora necessita dar um passo a mais na Seleção, mas Neymar é Neymar. Neymar é um grandíssimo jogador. A Copa do Mundo é a competição das estrelas. Todas as estrelas estão aqui, e no meu livro Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo o Mundial sem Neymar. Mas ao final não posso ir contra o meu ex-treinador, que é o Ancelotti. Tenho que respeitar a sua decisão. Para mim, Neymar é um jogador que faz muita diferença. Eu joguei com ele, aprendi muito com ele. É ver como ele está. Mas eu conheço Neymar, ele vai se preparar vai estar lá, eu o conheço - declarou Mbappé.

continua após a publicidade

Ainda no papo, Mbappé brincou sobre a possibilidade de um dia jogar no Brasil, citou o Flamengo, e negou favoritismo da França contra o Brasil.

Neymar ficou fora da convocação da Seleção

Mais uma vez, o meia-atacante Neymar ficou de fora da relação do técnico Carlo Ancelotti. O jogador retornou ao futebol brasileiro no dia 31 de janeiro do ano passado, após 13 anos atuando em clubes do exterior: Barcelona (Espanha), PSG (França) e Al-Hilal (Arábia Saudita).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Neymar pelo Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O treinador da Seleção esteve em Mirassol para acompanhar a partida entre o time do interior de São Paulo e o Santos. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois que a CBF anunciou que realizaria uma série de observações no campeonato, incluindo essa partida, o Santos divulgou uma nota confirmando a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado do confronto e realizou um trabalho de controle de carga.

Neymar estreou nesta temporada após ficar fora das primeiras 10 partidas, período em que se recuperava de uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento foi realizado no dia 22 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar.