Ancelotti prevê trote dos jogadores da Seleção Brasileira: ‘Nenhum medo’

Carlo Ancelotti não tem medo do tradicional "trote" da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva na véspera da estreia como comandante da Amarelinha, em duelo com o Equador nesta quinta-feira (5), o italiano afirmou estar preparado e gostar muito de cantar. Ele, inclusive, citou famosos amigos cantores como possível repertório.

— Sei que tenho que cantar na frente dos jogadores, não tenho absolutamente medo, porque gosto muito de cantar. Tenho amigos italianos que cantam, amigos espanhóis que cantam. Todo mundo gosta de Alejandro Sanz, Boccieli, e são meus amigos. E vou tentar cantar uma música deles — declarou o técnico.

A brincadeira com estreantes da Seleção Brasileira já é tradição: durante o jantar, novatos precisam subir em uma cadeira, se apresentar ao grupo e cantar uma música. Apesar do trote ser feito costumeiramente com jogadores, Ancelotti não escapou do "batismo". Além do treinador, o zagueiro Alexsandro é "calouro" da equipe.

Informações de Brasil x Equador

Equador e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. O confronto, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão da TV Globo e Sportv.

A Seleção Brasileira ocupa atualmente a quarta posição na tabela das Eliminatórias, somando 21 pontos — dez a menos que a líder, Argentina. O desempenho até aqui tem sido marcado por oscilações: em 14 jogos, o Brasil conquistou seis vitórias, empatou três vezes e sofreu cinco derrotas. A equipe de Ancelotti pode garantir vaga na próxima Copa nesta rodada.

