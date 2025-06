Ancelotti projeta futuro de Estêvão na Seleção e se encanta por jogador

Carlo Ancelotti se encantou com Estêvão na Seleção Brasileira. Às vésperas de jogo contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti não poupou elogios para o atleta. De acordo com suas palavras, tem um "talento extraordinário e especial". O técnico comentou que ainda não tinha visto o atleta, pelo Palmeiras, pessoalmente.

- Estevão não conhecia porque não vi diretamente, só vi em vídeo, na TV. Ele tem um talento especial, extraordinário que tem que aprender coisas. Mas seu caráter parece um garoto humilde, bom, com gana, personalidade - disse Ancelotti.

O técnico ainda foi mais direto ainda. Para ele, Estêvão tem de tudo para ser tratado como "futuro da Seleção".

- Isso me parece bom. Digo sempre que jogadores jovens temos que ter cuidado, paciente, para buscar sua posição. Obvio que tem todas as características para ser o futuro da Seleção - completou.

Se vencer na estreia de Ancelotti, Seleção fica perto de classificação à Copa do Mundo

Quarto colocado na tabela das Eliminatórias, com 21 pontos, o Brasil tem um confronto direto com os equatorianos. Vice-líder do qualificatório sul-americano, o Equador tem 23. Se a Seleção Brasileira vencer na estreia de Ancelotti, o time nacional poderá encerrar a 15ª rodada atrás apenas da Argentina — que, com 31 pontos, lidera ao torneio.

Além disso, um triunfo em Guayaquil deixará a Seleção em condições de garantir a classificação matemática para a Copa do Mundo de 2026 já no próximo jogo, na terça (10), diante do Paraguai, na Neo Química Arena.