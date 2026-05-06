Botafogo convoca nova assembleia geral e define data após decisão judicial

A SAF do Botafogo confirmou a convocação de uma nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para o dia 14 de maio de 2026, às 11h. A reunião será realizada de forma exclusivamente digital e ocorre em cumprimento a uma decisão judicial, em meio ao cenário de indefinição envolvendo a gestão e a situação financeira do clube.

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A convocação foi feita por Durcésio Andrade Mello, atual diretor e gestor temporário da SAF. Segundo o comunicado oficial, a assembleia atende à decisão proferida no dia 28 de abril, que estabeleceu diretrizes para a governança provisória da companhia.

O principal ponto da ordem do dia será a votação para ratificar a nomeação de Durcésio como gestor temporário da SAF, condicionada à aprovação do Botafogo de Futebol e Regatas, que segue como acionista do projeto.

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Caso não haja quórum na primeira convocação, uma segunda reunião está prevista para o dia 19 de maio.

A nova AGE acontece após o adiamento da assembleia anterior, convocada por John Textor, que não teve desfecho por ausência de representantes de partes importantes no processo. O encontro acabou se transformando apenas em uma reunião informal, sem deliberações oficiais, aumentando a incerteza sobre os próximos passos da SAF.

Agora, com a imposição judicial e uma nova data definida, a expectativa é de que os acionistas consigam avançar nas decisões sobre a estrutura de comando e os rumos financeiros do Botafogo.

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