Botafogo convoca nova assembleia geral e define data após decisão judicial
Reunião será realizada de forma digital
- Matéria
- Mais Notícias
A SAF do Botafogo confirmou a convocação de uma nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para o dia 14 de maio de 2026, às 11h. A reunião será realizada de forma exclusivamente digital e ocorre em cumprimento a uma decisão judicial, em meio ao cenário de indefinição envolvendo a gestão e a situação financeira do clube.
Botafogo x Racing: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Onde Assistir
Lance!TV terá transmissão especial de Botafogo x Racing-ARG
Botafogo
Confronto com o Racing na Sul-Americana pode ser divisor de águas para o Botafogo
Botafogo
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
A convocação foi feita por Durcésio Andrade Mello, atual diretor e gestor temporário da SAF. Segundo o comunicado oficial, a assembleia atende à decisão proferida no dia 28 de abril, que estabeleceu diretrizes para a governança provisória da companhia.
O principal ponto da ordem do dia será a votação para ratificar a nomeação de Durcésio como gestor temporário da SAF, condicionada à aprovação do Botafogo de Futebol e Regatas, que segue como acionista do projeto.
Caso não haja quórum na primeira convocação, uma segunda reunião está prevista para o dia 19 de maio.
A nova AGE acontece após o adiamento da assembleia anterior, convocada por John Textor, que não teve desfecho por ausência de representantes de partes importantes no processo. O encontro acabou se transformando apenas em uma reunião informal, sem deliberações oficiais, aumentando a incerteza sobre os próximos passos da SAF.
Agora, com a imposição judicial e uma nova data definida, a expectativa é de que os acionistas consigam avançar nas decisões sobre a estrutura de comando e os rumos financeiros do Botafogo.
➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias