Vasco

Com Rayan de volta ao time, Vasco está definido para enfrentar o São Paulo; veja escalação

O treinador Fernando Diniz escolheu manter a base da equipe que venceu o Bragantino

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
19:35
Rayan - Vasco
Rayan comemora gol marcado contra o São Paulo na vitória de 3 a 1 no primeiro turno (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O treinador Fernando Diniz definiu os onze titulares do Vasco que vão iniciar a partida contra o São Paulo, neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. A única mudança em relação a equipe que venceu o Bragantino é o retorno do atacante Rayan, que se recuperou de um edema na coxa e retorna ao time.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).

🟨Pendurados: PH, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.

➡️ Vasco x São Paulo: acompanhe AO VIVO o pré-jogo da briga pelo G6 no Brasileirão

Rayan Vasco
Rayan em treino do Vasco nesta quarta-feira (29) (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O São Paulo também está escalado para enfrentar o Gigante da Colina. Para a partida, o técnicio Hernán Crespo vai ter o desfalque do atacante Luciano e do lateral-direito Maik.

Escalação do São Paulo

Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Lucas Moura e Gonzalo Tapia (Técnico: Hernán Crespo)

🟨Pendurados: Pendurados: Rafael, Enzo Diaz, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luciano Dinenno.

➡️ São Paulo busca romper tabu de 12 anos contra o Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X SÃO PAULO
31ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

