Com Rayan de volta ao time, Vasco está definido para enfrentar o São Paulo; veja escalação
O treinador Fernando Diniz escolheu manter a base da equipe que venceu o Bragantino
O treinador Fernando Diniz definiu os onze titulares do Vasco que vão iniciar a partida contra o São Paulo, neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário. A única mudança em relação a equipe que venceu o Bragantino é o retorno do atacante Rayan, que se recuperou de um edema na coxa e retorna ao time.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).
🟨Pendurados: PH, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Paulinho e David.
O São Paulo também está escalado para enfrentar o Gigante da Colina. Para a partida, o técnicio Hernán Crespo vai ter o desfalque do atacante Luciano e do lateral-direito Maik.
Escalação do São Paulo
Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Lucas Moura e Gonzalo Tapia (Técnico: Hernán Crespo)
🟨Pendurados: Pendurados: Rafael, Enzo Diaz, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luciano Dinenno.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X SÃO PAULO
31ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
