Inteligência artificial avalia convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti apresentou os 26 nomes selecionados para próximos jogos
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Sem a presença de Neymar, o treinador Carlo Ancelotti apresentou os 26 jogadores convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT avaliar a lista do técnico italiano para as partidas contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março.
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O recurso tecnológico apresentou uma nota sete para a convocação de Carlo Ancelotti. Ao analisar a lista, a IA destacou a base defensiva experiente, a mistura de juventude e jogadores consolidados e as muitas opções de velocidade no ataque como pontos fortes da equipe montada.
Apesar disso, a tecnologia criticou outros três aspectos da convocação. Foram eles: meio-campo pouco criativo, laterais discutíveis e falta de alguns jogadores em grande fase. Dentre as ausências sentidas, a inteligência artificial destacou as ausências de Douglas Luiz, do Aston Villa, e João Gomes, do Wolverhampton.
Além disso, outro jogador que ficou de fora e ganhou destaque da IA foi Neymar. Para a ferramenta, o camisa 10 do Santos deveria ter sido convocado pelo fato de a Seleção Brasileira ter carência no setor de criação e armação.
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Próximos compromissos da Seleção Brasileira
No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.
Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.
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