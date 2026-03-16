menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Inteligência artificial avalia convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti apresentou os 26 nomes selecionados para próximos jogos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/03/2026
16:00
Carlo Ancelotti está em sete jogos no Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti apresentou lista de 26 jogadores para os próximos jogos da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sem a presença de Neymar, o treinador Carlo Ancelotti apresentou os 26 jogadores convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT avaliar a lista do técnico italiano para as partidas contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março.

continua após a publicidade

➡️ TNT anuncia renovação de contrato com produtor de conteúdo e humorista

O recurso tecnológico apresentou uma nota sete para a convocação de Carlo Ancelotti. Ao analisar a lista, a IA destacou a base defensiva experiente, a mistura de juventude e jogadores consolidados e as muitas opções de velocidade no ataque como pontos fortes da equipe montada.

Apesar disso, a tecnologia criticou outros três aspectos da convocação. Foram eles: meio-campo pouco criativo, laterais discutíveis e falta de alguns jogadores em grande fase. Dentre as ausências sentidas, a inteligência artificial destacou as ausências de Douglas Luiz, do Aston Villa, e João Gomes, do Wolverhampton.

continua após a publicidade

Além disso, outro jogador que ficou de fora e ganhou destaque da IA foi Neymar. Para a ferramenta, o camisa 10 do Santos deveria ter sido convocado pelo fato de a Seleção Brasileira ter carência no setor de criação e armação.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Próximos compromissos da Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias