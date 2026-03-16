Inteligência artificial avalia convocação da Seleção Brasileira

Sem a presença de Neymar, o treinador Carlo Ancelotti apresentou os 26 jogadores convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT avaliar a lista do técnico italiano para as partidas contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março.

continua após a publicidade

➡️ TNT anuncia renovação de contrato com produtor de conteúdo e humorista

O recurso tecnológico apresentou uma nota sete para a convocação de Carlo Ancelotti. Ao analisar a lista, a IA destacou a base defensiva experiente, a mistura de juventude e jogadores consolidados e as muitas opções de velocidade no ataque como pontos fortes da equipe montada.

Apesar disso, a tecnologia criticou outros três aspectos da convocação. Foram eles: meio-campo pouco criativo, laterais discutíveis e falta de alguns jogadores em grande fase. Dentre as ausências sentidas, a inteligência artificial destacou as ausências de Douglas Luiz, do Aston Villa, e João Gomes, do Wolverhampton.

continua após a publicidade

Além disso, outro jogador que ficou de fora e ganhou destaque da IA foi Neymar. Para a ferramenta, o camisa 10 do Santos deveria ter sido convocado pelo fato de a Seleção Brasileira ter carência no setor de criação e armação.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Próximos compromissos da Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas