São apenas quatro jogos e quatro meses de Brasil, intercalados com período de férias e viagens ao exterior. Mas o período já é suficiente para o técnico Carlo Ancelotti se mostrar disposto a seguir como técnico da Seleção Brasileira até 2030. O contrato atual é válido até o final da Copa do Mundo do ano que vem.

continua após a publicidade

➡️Jornalistas apontam melhor jogador da Seleção desde a chegada de Ancelotti

— Eu assinei o contrato por um ano. Depois da Copa do Mundo (de 2026), está tudo aberto. Creio que naquele momento era correto assinar o contrato de um ano. Não tenho nenhum problema, se a CBF quiser, seguir (até 2030) — disse Ancelotti, em entrevista à "ESPN".

— Estou muito contente aqui, minha família também está contente. Podemos pensar. Temos tempo para falar disso, não tenho problema para seguir. Seria legal — acrescentou o treinador italiano.

continua após a publicidade

Na entrevista, Carlo Ancelotti confirmou que desejava treinar o Brasil desde o ano passado. Segundo ele, "preparar o Mundial para o Brasil é algo especial".

Ancelotti viaja o Brasil e elogia Xaud

Apesar do pouco tempo de Brasil, Carlo Ancelotti se mostra bem à vontade no País. O treinador italiano já acompanhou partidas no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador e em Porto Alegre. Ele também já aprendeu razoavelmente bem o idioma português.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti foi apresentado oficialmente como técnico da Seleção Brasileira no fim de maio, dois dias após encerrar o vínculo com o Real Madrid. A CBF vinha tentando trazê-lo desde o fim da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Toda a negociação aconteceu na gestão de Ednaldo Rodrigues. A ideia inicial era de que Ancelotti assumisse em junho do ano passado, mas o treinador acabou renovando com o time espanhol. Em maio deste ano, ele foi oficialmente anunciado. No mesmo mês, Ednaldo foi afastado do comando da CBF.

Eleito na véspera da chegada de Ancelotti ao Brasil, Samir Xaud garantiu a manutenção do acordo e prometeu "total autonomia" ao técnico. Na semana passada, o treinador italiano elogiou o trabalho de Xaud em entrevista na Granja Comary, em Teresópolis.