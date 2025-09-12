Antigo sonho da diretoria, Andreas Pereira chega ao Palmeiras como a décima segunda e última contratação do clube na temporada. Após uma novela no início do ano, quando as tratativas colapsaram, o meia assinou contrato com a nova equipe até dezembro de 2028. Ele chega não apenas para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, mas também para ser um dos líderes do atual elenco, que busca, ao menos, um título na temporada.

Em sua entrevista de apresentação, o jogador afirmou que abriu mão de propostas de clubes europeus, inclusive de equipes que disputam a Champions League, para atuar com a camisa alviverde.

- Eu tive conversa com vários times da Premier (League), mas quando surgiu o interesse do Palmeiras e as conversas entre (Anderson) Barros e meu agente, pensamos que era melhor assinar com o Palmeiras. Tinham até times que jogavam a Champions (League) que em queriam, mas preferir o Palmeiras (...) foi gratificante ver o esforço que a presidente Leila e o Barros fizeram por mim e pela minha família - afirmou o atleta.

A insistência do diretor Anderson Barros e da presidente Leila Pereira surtiu efeito, e Andreas Pereira desembarcou na Academia de Futebol por metade do valor que seria investido junto ao Fulham ainda em janeiro: 10 milhões de euros.

Já o sonho de retornar à Seleção Brasileira e fazer parte do grupo de jogadores que lutam por uma vaga na próxima Copa do Mundo se concretizou antes mesmo de sua estreia com a camisa alviverde. Com a suspensão de Casemiro e a lesão de Kaio Jorge, o meia foi convocado por Carlo Ancelotti. Apesar de não receber minutos contra a Bolívia, firmou sua posição entre os meio-campistas que sonham em disputar o próximo Mundial.

Diferente do Fulham, onde disputava posições intermediárias no Campeonato Inglês, Andreas Pereira chega ao Palmeiras com a missão de levantar taças. Em 2025, ainda restam duas em disputa: Brasileirão e Copa Libertadores.

Andreas Pereira, jogador do Palmeiras, ao lado da presidente Leila Pereira

O sucesso esportivo, essencial no planejamento a médio prazo do jogador, pode auxiliar o Palmeiras a manter a atual comissão técnica. Semanas atrás, Abel Ferreira admitiu que tinha em mãos uma proposta para renovar seu contrato até o fim de 2027, data que marca o término do segundo mandato de Leila Pereira, mas revelou que gostaria de incluir uma cláusula de saída no acordo caso não conquistasse nenhum título no ano.