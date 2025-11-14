Ancelotti: 'Estou contente com a Seleção e com os erros cometidos até aqui'
Para treinador, amistosos servem para identificar falhas antes da Copa
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Carlo Ancelotti afirmou nesta sexta-feira (14), véspera do amistoso com Senegal, que está satisfeito com o desempenho da Seleção Brasileira até aqui. E se disse também contente com os erros cometidos pela equipe. Na avaliação do treinador, as falhas nos amistosos permitem que a comissão técnica trabalhe para corrigi-las antes da Copa do Mundo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Quem deve ser o nove da Seleção Brasileira de Ancelotti na Copa? Veja números dos convocados
Futebol Internacional14/11/2025
- Seleção Brasileira
Alex Sandro sobre a final da Libertadores: ‘A torcida do Flamengo está em maioria na Seleção’
Seleção Brasileira13/11/2025
- Seleção Brasileira
Retorno de Ederson acirra disputa por vaga no gol da Seleção
Seleção Brasileira13/11/2025
➡️Na Inglaterra, Ancelotti tenta definir laterais da Copa do Mundo
— Até agora, estou contente com o que o time fez, e também dos erros cometidos. Porque se cometer um erro agora, você pode aprender para melhorar e ficar mais preparado para a Copa do Mundo. Se você fizer um erro na Copa do Mundo, é provável que vá para casa — disse Ancelotti, em coletiva de imprensa concedida no Emirates Stadium, em Londres, local do amistoso com Senegal.
O discurso de Ancelotti é semelhante ao que ele dera há pouco mais de um mês, quando a Seleção Brasileira perdeu de virada para o Japão por 3 a 2. Na ocasião, o Brasil cometeu uma série de erros defensivos e individuais.
Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira
Militão na lateral?
— Militão tem um perfil diferente dos outros laterais direitos, como pode ser o Wesley, como pode ser o Vanderson. Obviamente vou pedir a ele se vai jogar nessa posição. Tem diferente maneira de jogar, comparando-o com os outros. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, que dá mais solidez ao time na defesa. Mas não é por termos sofrido três gols contra o Japão. Temos evoluído dos erros cometidos contra o Japão para tentar melhorar. Nesse aspecto, vamos tentar fazer um bom jogo amanhã.
Convocação de Fabinho
Confio muito nele. É verdade que temos que encontrar jogadores que podem jogar nessa posição. Por isso o Fabinho está aqui, está treinando bem. No treino, estou contente com ele. Vamos ver se ele pode ter minutos no jogo de amanhã (Senegal) ou no jogo da terça-feira (Tunísia).
Equipes diferentes com Senegal e Tunísia?
— Não tenho ideia do planejamento contra a Tunísia, do segundo jogo. Temos que ver como sai o jogo de amanhã, que é um jogo muito importante para nós. Contra uma equipe que tem muitas qualidades individuais, que tem uma boa organização defensiva e ofensiva, com jogadores com muita experiência. E depois, o jogo contra a Tunísia, vamos tentar colocar a melhor escalação para continuar melhorando e continuar aprendendo para melhorar o que podemos melhorar para estarmos prontos para a Copa do Mundo.
Vini Jr e Rodrygo
— Obviamente, eles podem jogar juntos. Eles estão acostumados a fazer isso, fizeram alguns jogos no Real Madrid e os dois vêm bem. Bem focados, boa condição física. Estou convencido que eles podem oferecer muito à Seleção.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias