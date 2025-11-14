O técnico Carlo Ancelotti afirmou nesta sexta-feira (14), véspera do amistoso com Senegal, que está satisfeito com o desempenho da Seleção Brasileira até aqui. E se disse também contente com os erros cometidos pela equipe. Na avaliação do treinador, as falhas nos amistosos permitem que a comissão técnica trabalhe para corrigi-las antes da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Na Inglaterra, Ancelotti tenta definir laterais da Copa do Mundo

— Até agora, estou contente com o que o time fez, e também dos erros cometidos. Porque se cometer um erro agora, você pode aprender para melhorar e ficar mais preparado para a Copa do Mundo. Se você fizer um erro na Copa do Mundo, é provável que vá para casa — disse Ancelotti, em coletiva de imprensa concedida no Emirates Stadium, em Londres, local do amistoso com Senegal.

O discurso de Ancelotti é semelhante ao que ele dera há pouco mais de um mês, quando a Seleção Brasileira perdeu de virada para o Japão por 3 a 2. Na ocasião, o Brasil cometeu uma série de erros defensivos e individuais.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante treino em Londres (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira

Militão na lateral?

— Militão tem um perfil diferente dos outros laterais direitos, como pode ser o Wesley, como pode ser o Vanderson. Obviamente vou pedir a ele se vai jogar nessa posição. Tem diferente maneira de jogar, comparando-o com os outros. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, que dá mais solidez ao time na defesa. Mas não é por termos sofrido três gols contra o Japão. Temos evoluído dos erros cometidos contra o Japão para tentar melhorar. Nesse aspecto, vamos tentar fazer um bom jogo amanhã.

Convocação de Fabinho

Confio muito nele. É verdade que temos que encontrar jogadores que podem jogar nessa posição. Por isso o Fabinho está aqui, está treinando bem. No treino, estou contente com ele. Vamos ver se ele pode ter minutos no jogo de amanhã (Senegal) ou no jogo da terça-feira (Tunísia).

continua após a publicidade

Equipes diferentes com Senegal e Tunísia?

— Não tenho ideia do planejamento contra a Tunísia, do segundo jogo. Temos que ver como sai o jogo de amanhã, que é um jogo muito importante para nós. Contra uma equipe que tem muitas qualidades individuais, que tem uma boa organização defensiva e ofensiva, com jogadores com muita experiência. E depois, o jogo contra a Tunísia, vamos tentar colocar a melhor escalação para continuar melhorando e continuar aprendendo para melhorar o que podemos melhorar para estarmos prontos para a Copa do Mundo.

Vini Jr e Rodrygo

— Obviamente, eles podem jogar juntos. Eles estão acostumados a fazer isso, fizeram alguns jogos no Real Madrid e os dois vêm bem. Bem focados, boa condição física. Estou convencido que eles podem oferecer muito à Seleção.