Na Inglaterra, Ancelotti tenta definir laterais da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira vai para os dois últimos amistosos do ano ainda sem saber quem serão os laterais na Copa do Mundo, que começará em menos de sete meses. No grupo que está em Londres há três opções apenas para o lado esquerdo, e elas não incluem Douglas Santos e Carlos Augusto, que atuaram em dois dos seis jogos do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti. Na direita, Wesley e Paulo Henrique são as opções de momento, mas há Vanderson e Vitinho no radar recente do treinador.

Atualmente, a definição dos quatro laterais que irão à Copa do Mundo é a mais difícil para Carlo Ancelotti. Sobram opções para o gol e para a zaga, o meio-campo titular está decidido desde já, e as opções para o ataque são inúmeras.

Pode-se argumentar que o setor ofensivo e as laterais têm o mesmo problema: um número elevado de jogadores testados. Há, contudo, uma grande diferença: enquanto que na frente a comissão técnica tem um leque de opções nas quais confia, pelos lados do campo nenhum jogador conseguiu efetivamente se firmar até aqui.

Na esquerda, 11 laterais passaram pelo atual ciclo da Seleção

Na esquerda, 11 jogadores foram chamados no atual ciclo para a Copa do Mundo. Luciano Juba, do Bahia, recebe agora a primeira oportunidade. Caio Henrique e Alex Sandro, que também estão com o grupo em Londres, já atuaram em duas oportunidades com Ancelotti.

— Eu sempre disse que a Seleção Brasileira sempre foi privilegiada sobre a quantidade de jogadores de certas posições. Na lateral, se pegar as últimas convocações, passaram, principalmente nas laterais esquerdas, vários jogadores de qualidade que poderiam estar aqui hoje. (Meu retorno) foi um bom momento, me sinto bem, me senti em um bom momento — disse Alex Sandro nessa quinta-feira (13).

No lado direito, Paulo Henrique tenta se firmar após ser chamado pela primeira vez na Data Fifa de outubro. Ele deixou boa impressão pelo apoio ofensivo, e inclusive marcou gol na derrota por 3 a 2 para o Japão.

Paulo Henrique tem a concorrência imediata de Wesley, favorito para ser o titular diante de Senegal. Mas, ausentes nesta Data Fifa, há ainda Vanderson e Vitinho. O jogador do Monaco tem sofrido com lesões, enquanto que o Botafogo costuma ser a primeira opção de Ancelotti quando precisa fazer cortes por lesão.