Seleção Brasileira

Alex Sandro sobre a final da Libertadores: 'A torcida do Flamengo está em maioria na Seleção'

Lateral fala do convívio com Vitor Roque, do Palmeiras, no grupo do Brasil

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/11/2025
07:52
Atualizado há 1 minutos
Alex Sandro, lateral do Flamengo e da Seleção Brasileira
Alex Sandro, lateral do Flamengo e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Alex Sandro, do Flamengo, e Vitor Roque, do Palmeiras, treinam juntos neste momento em Londres, onde a Seleção Brasileira se prepara para os dois últimos amistosos do ano, diante de Senegal e Tunísia. Mas, quando o grupo se separar, após o jogo da próxima terça-feira (18), o foco será quase que total na final da Libertadores, dia 29. Segundo o lateral rubro-negro, a decisão do torneio continental é assunto entre os jogadores do Brasil. E ele diz que a maioria torcerá pelo Flamengo.

➡️Retorno de Ederson acirra disputa por vaga no gol da Seleção

— A gente [jogadores] comenta, conversa, é um assunto principalmente por esses jogadores que passaram pelo Flamengo. Mas é nos momentos de descontração, no momento que estamos na piscina, no momento que às vezes estamos nos nossos momentos, não dentro do campo para o trabalho. E é normal, é saudável, e tenho certeza que vamos ter uma grande torcida também com esses jogadores que aqui estão — disse Alex Sandro, em coletiva de imprensa da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (13).

— Acho que a torcida do Flamengo está em maioria nesse momento aqui na Seleção Brasileira —, considerou Alex Sandro, entre sorrisos.

Alex Sandro comenta relação com Vitor Roque antes de Flamengo x Palmeiras pela Libertadores

O lateral do Flamengo também comentou sobre o retorno dele e de Danilo após a Data Fifa. Segundo Alex Sandro, a dupla rubro-negra voltará "em voo comercial". Vale lembrar que Vitor Roque, do Palmeiras, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Paulo Henrique, do Vasco, e Luciano Juba, do Bahia, retornarão ao Brasil em avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Na terça, a dirigente abriu a possibilidade de dar carona também aos jogadores do Flamengo

— A minha relação com o Vitor Roque é muito boa até então, porque nós dois passamos pelo Athletico Paranaense, então temos essa história em comum — lembrou Alex Sandro.

— E provocação não tem nenhuma, porque até então estamos totalmente focados na Seleção Brasileira.

