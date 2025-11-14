Desde a saída de Ronaldo Fenômeno da Seleção Brasileira, a equipe se viu carente de um atacante com característica artilheira. De olho na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti busca encontrar o centroavante ideal nos próximos meses.

Em 2010, Luís Fabiano foi o nome escolhido por Dunga para comandar o ataque da Seleção Brasileira. Em 2014, Fred vivia grande fase no Fluminense, mas não correspondeu à altura quando vestiu a Amarelinha. Em 2018, Gabriel Jesus deixou a Copa do Mundo sem balançar as redes. E em 2022, Richarlison fez uma boa fase de grupos, mas deixou a desejar no mata-mata e vive um declínio no ciclo atual.

Na Data Fifa de novembro, Carlo Ancelotti convocou João Pedro, Richarlison, Matheus Cunha, Estêvão, Vini Jr, Rodrygo, Luiz Henrique e Vitor Roque para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Senegal e Tunísia. Embora nem todos tenham característica de um camisa nove, o treinador busca encontrar essa peça tão sentida nos últimos anos.

Existem outros nomes que não foram chamados por Ancelotti desta vez, mas que já foram convocados pelo italiano, como Gabriel Martinelli, Raphinha, Antony, Igor Jesus, Kaio Jorge e Samuel Lino. No entanto, o Lance! faz uma análise da temporada dos oito nomes que foram chamados especificamente para os confrontos com Senegal e Tunísia.

Nomes de Ancelotti na Seleção possuem poucos gols na Europa

Dentre os convocados para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti, Vini Jr é o jogador com mais gols na temporada. Em 16 jogos, o atacante do Real Madrid balançou as redes em cinco oportunidades, o que faz do camisa sete o vice-artilheiro da equipe merengue. Além disso, o atleta acumula nove participações em gols até aqui.

Na sequência, Estêvão surge atrás de Vini Jr, tendo marcado quatro gols na temporada em seu início de trajetória com o Chelsea. Logo depois do jovem de 18 anos, João Pedro e Richarlison estão empatados com três gols marcados até a Data Fifa de novembro. Na Rússia, Luiz Henrique balançou as redes dos adversários uma única vez.

Por outro lado, Matheus Cunha, do Manchester United, e Rodrygo, do Real Madrid, não marcaram gols na temporada. Com isso, os jogadores que atuam na Europa e que foram convocados por Ancelotti somam 17 gols marcados na temporada.

A título de comparação, Harry Kane acumula sozinho 22 gols, enquanto Haaland e Mbappé somam 18 gols por seus clubes. Os três grandes nomes da temporada europeia vivem uma fase mais artilheira em relação a todos os atletas da Seleção Brasileira que atuam no Velho Continente juntos.

Ancelotti recebe Vini Jr durante Data Fifa da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Vitor Roque vive boa fase com o Palmeiras

Convocado pela primeira vez por Ancelotti, Vitor Roque vive uma boa fase com o Palmeiras, no futebol brasileiro. Após um início devagar, o centroavante se tornou o vice-artilheiro do Verdão na temporada com 20 gols marcados e com ao menos sete jogos a serem disputados.

O jovem de 20 anos lutará para convencer Ancelotti em uma das posições mais abertas na Seleção Brasileira. Promessa do futebol nacional, Vitor Roque reencontrou com a boa fase após um período decepcionante na Europa, onde atuou no Barcelona e no Betis.

