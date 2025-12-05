Brasil reencontra Escócia e Marrocos em grupo que repete história da Copa de 1998
Locais dos jogos serão conhecidos neste sábado
Nesta sexta-feira, nos Estados Unidos, a Fifa realizou o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, colocando Brasil, Escócia e Marrocos novamente no mesmo caminho histórico das Copas. A Seleção Brasileira caiu no Grupo C e começará sua campanha contra o Marrocos em 13 de junho, com o local da partida definido para Boston ou Nova Jersey, indicação que será confirmada pela Fifa no próximo sábado. As partidas da primeira fase deste grupo acontecerão em cidades da costa leste americana, incluindo Boston, Philadelphia, Nova York/Nova Jersey, Miami e Atlanta.
Além de enfrentar Marrocos, o Brasil terá pela frente o Haiti e a Escócia na fase de grupos. A estreia será diante do Marrocos, que alcançou o quarto lugar na Copa do Mundo de 2022, seguido pelo duelo contra o Haiti em 19 de junho, que retorna ao Mundial após 52 anos, e encerrando a fase inicial contra a Escócia em 24 de junho, seleção que não participa do torneio desde 1998. A comissão técnica da Seleção e dirigentes da CBF acompanharam o sorteio pessoalmente no Kennedy Center, em Washington.
O sorteio traz à tona o histórico de confrontos do Brasil contra a Escócia em Copas do Mundo, que já se enfrentaram em quatro ocasiões – empate sem gols em 1974, vitória brasileira por 4 a 1 em 1982, triunfo por 1 a 0 em 1990 e vitória por 2 a 1 em 1998. Naquela última edição, Brasil e Escócia integraram o mesmo grupo, situação que se repete agora em 2026 na fase inicial do Mundial.
Marrocos também tem passado recente contra o Brasil em Mundiais. Em 1998, na França, as seleções se enfrentaram na fase de grupos, numa partida marcada pelo primeiro gol de Ronaldo em Copas, o primeiro de 15 que ele marcaria pela Seleção. Naquele torneio, Brasil, Escócia e Marrocos foram agrupados juntos, agora com o Haiti se juntando ao trio como quarto integrante.
A Fifa definirá ainda neste sábado os horários e a escalação exata dos jogos do Grupo C nas cidades da costa leste, levando em conta os fusos horários dos países para garantir condições ideais às equipes e facilitar que os torcedores possam acompanhar as partidas ao vivo.
