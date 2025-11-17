Depois da vitória brasileira por 2 a 0 diante do Senegal no último sábado, aumentam as expectativas para desvendar qual será a escalação do Brasil na partida contra a Tunísia, marcada para as 16h30 desta terça-feira (horário de Brasília), em Lille, na França, no último jogo desta Data Fifa. Um dos atletas que podem ganhar espaço é o lateral-esquerdo Luciano Juba, que foi convocado pela primeira vez e já encantou Carlo Ancelotti.

Durante a última entrevista coletiva antes da partida contra a Tunísia, o italiano rasgou elogios ao defensor do Bahia e ainda deixou aberta a possibilidade dele estar tanto na partida desta terça quanto na convocação para a Copa do Mundo do ano que vem.

— O Luciano tem feito ótimos treinamentos, vem mostrando suas qualidades. Estamos muito contentes com ele, é muito sério e profissional, mostrando a qualidade que tem. É muito bom com bola, muito inteligente e com posicionamento correto em campo. Tem oportunidade de jogar amanhã e para estar na Copa do Mundo. Estamos contentes com ele — destacou Ancelotti ao ser perguntado sobre Luciano Juba, do Bahia.

A concorrência de Juba na Seleção

Alex Sandro e Luciano Juba, dois postulantes à lateral esquerda da Seleção; lateral do Bahia é elogiado por Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Luciano Juba ficou apenas no banco de reservas no último sábado, quando o Brasil jogou bem e aplicou 2 a 0 contra Senegal no Emirates Stadium, em Londres. O titular escolhido por Ancelotti na lateral esquerda foi Alex Sandro, jogador do Flamengo, enquanto Caio Henrique, do Mônaco, entrou na reta final da partida, já aos 43 minutos do segundo tempo.

Já pensando em Copa do Mundo, outros nomes aparecem no páreo de Juba e podem concorrer a uma vaga no Mundial, como Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Douglas Santos, do Zenit, que não foram convocados para esta Data Fifa.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o Brasil vai ter mais duas Datas Fifa até a Copa do Mundo, em março e junho do ano que vem, respectivamente.

