Com Wesley na lateral-direita e Éder Militão formando a zaga ao lado de Marquinhos, a Seleção Brasileira terá pelo menos duas mudanças na escalação para o amistoso com a Tunísia, nesta terça-feira (18), em Lille. A alteração foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti antes de comandar o último treino, realizado nesta segunda-feira no local da partida.

A mudança na defesa já era esperada. No sábado, o zagueiro Gabriel Magalhães sentiu o adutor da coxa direita e foi substituído no segundo tempo. Após exames de imagem confirmarem a lesão, ele foi cortado da Seleção.

— Estamos pensando que podemos fazer alguma mudança no time para o jogo de amanhã. Quero avaliar também o treino de hoje (segunda), para ver a condição dos jogadores após o esforço diante de Senegal. Os jogadores estão bem, mas infelizmente tivemos a lesão do Gabriel, que não pode estar. Vamos repensar com a entrada do Wesley no lado direito — disse Ancelotti antes do treino desta segunda.

A entrada de Wesley no lado direito foi a única mudança confirmada por Ancelotti. Mas o treinador ainda antecipou que manterá o esquema de jogo, que segundo ele mesmo tem agradado.

Assim, a provável escalação da Seleção para enfrentar a Tunísia tem Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo.

Se ficar de fora da escalação, Vitor Roque deve entrar no 2º tempo do jogo da Seleção

Ancelotti também indicou que deve dar uma chance ao atacante Vitor Roque, do Palmeiras. É provável, contudo, que ele comece no banco e entre no decorrer da partida em Lille. Convocado pela primeira vez pelo treinador, Fabinho também deverá ser testado em algum momento da partida.