Seleção Brasileira

Ancelotti elogia atuação do Brasil: ‘Unimos compromisso à qualidade’

Técnico exalta jogo coletivo e diz que Seleção inicia bem a preparação à Copa

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
11:43
Carlo Ancelotti ficou bastante satisfeito com atuação do Brasil diante da Coreia do Sul.
Carlo Ancelotti ficou bastante satisfeito com atuação do Brasil em Seul (Reprodução/CBF TV)
Como não poderia deixar de ser, o técnico Carlo Ancelotti ficou bastante satisfeito com a atuação do Brasil na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10). Para o treinador, a Seleção teve uma grande atuação coletiva, o que permitiu ao quarteto ofensivo se destacar na frente.

➡️Rodrygo destaca recado de Ancelotti na vitória do Brasil: 'Sabíamos disso'

— Hoje (sexta-feira) a equipe mostrou que pode jogar a este nível, com intensidade, com qualidade, com compromisso. Desde que estou aqui nunca deixo de falar uma coisa: o compromisso coletivo. É a base, e quando a equipe tem essa base surgem muitas oportunidades de fazer as coisas muito bem. Hoje unimos o compromisso à qualidade que estes jogadores têm, e é o que a Seleção precisa — declarou Ancelotti, logo após a partida.

O técnico elogiou as atuações de Estêvão e Rodrygo, autores de quatro dos cinco gols da partida. Mas o fez de maneira singela, insistindo que o mais importante foi o jogo coletivo.

— Se você colocar uma base forte, com uma equipe sólida na defesa, obviamente a qualidade individual na frente sai. Hoje foi muito bem, porque Rodrygo jogou uma partida muito boa, Estêvão também. Creio que a equipe tem muitas soluções ofensivas e hoje aproveitamos as qualidades individuais desses jogadores — ponderou o técnico.

O que disse também Carlo Ancelotti sobre a atuação do Brasil diante da Coreia do Sul

Compromisso da equipe

— Eu acho que jogamos muito bem, com bola, sem bola. O compromisso da equipe foi muito bom. Também no jogo, a qualidade. Quando a equipe coloca compromisso no jogo, a qualidade sai. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes.

Atuação do Brasil

— Fiquei muito feliz pelo jogo de hoje. Foi uma partida completa em todos os aspectos. Hoje a nossa trajetória para a Copa do Mundo começou bem, porque a equipe jogou muito bem. Eu gostei do jogo, obviamente, porque a equipe mostrou muitas qualidades.

Como foi construída a goleada

— A chave do jogo foi o primeiro gol. A Coreia iniciou o jogo pensando em se defender, ganhar o meio e tentar pressão na nossa defesa, mas o gol do Estêvão abriu um pouco a defesa da Coreia e depois encontraram mais dificuldades no controle do nosso jogo na frente.

