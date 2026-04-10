Gol antológico e equilíbrio em campo: relembre e veja números de Atlético-MG x Neymar

O duelo entre Atlético e Neymar ganhará mais um capítulo. Santos e Galo se enfrentam no próximo sábado (8), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da competição.

O duelo entre Atlético e Neymar ganhará mais um capítulo. Santos e Galo se enfrentam no próximo sábado (11), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da competição.

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O confronto entre o camisa 10 do Santos e o time mineiro é marcado pelo equilíbrio e também por momentos históricos, incluindo um gol antológico que ficou na memória dos torcedores. Ao todo, o Atlético já enfrentou o craque em nove oportunidades defendendo o Peixe, com retrospecto totalmente igual: três vitórias para cada lado e três empates.

Desses nove encontros, oito foram pelo Campeonato Brasileiro. O único duelo em mata-mata ocorreu na Copa do Brasil. Na ocasião, o Atlético venceu o jogo de ida por 3 a 2, mas Neymar não esteve em campo. Na volta, já com o atacante em ação, o Santos venceu por 3 a 1, eliminou o Galo e seguiu até o título da competição, superando Grêmio e Vitória na final.

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Apesar do equilíbrio no retrospecto geral, Neymar costuma se destacar individualmente contra o Atlético. Em nove partidas, o atacante marcou seis gols. O último confronto ficou marcado por polêmica envolvendo o gramado sintético. Em uma jogada, o jogador prendeu o pé no campo e precisou atuar com proteção. Após a partida, Neymar criticou o piso nas redes sociais, afirmando que o gramado sintético é "uma m****".

Atlético x Santos 2025 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Gol antológico de Neymar contra o Atlético

Em 2012, Santos e Atlético empataram em 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro, em uma partida que ficou marcada por um gol antológico de Neymar. Na ocasião, o atacante arrancou desde o meio de campo, deixou três marcadores para trás e finalizou com precisão, marcando um dos gols mais bonitos da carreira do craque.

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O lance foi eleito o gol mais bonito da competição e também figurou entre os mais belos do mundo naquele ano, embora não tenha sido indicado ao Prêmio Puskás. Um ano antes, no entanto, Neymar já havia conquistado o prêmio com outro gol de grande similaridade, marcado contra o Flamengo.

Relembre o golaço do craque do Santos diante do Atlético: