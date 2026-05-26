O Botafogo terá um representante durante a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O atacante Felipe Januário, destaque das categorias de base alvinegra, foi convocado pela CBF para participar do período de treinamentos sob o comando do técnico Carlo Ancelotti na Granja Comary, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

⚫ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Felipe Januário vai participar dos treinos da Seleção antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)

Felipe Januário faz parte de uma lista seleta de jovens talentos chamados para dar suporte e intensidade aos trabalhos do elenco principal. Além da joia do Bairro, a CBF também convocou o zagueiro Bruno André, do Vasco, e o goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, este último acompanhará a delegação em toda a etapa de treinos no Brasil e nos Estados Unidos.

Conhecido internamente como uma das grandes promessas para os próximos anos, Felipe Januário vive uma temporada inspirada. Sob o comando de Rodrigo Bellão no sub-20 do Botafogo, o atacante já balançou as redes seis vezes em 24 jogos em 2026.

continua após a publicidade

Veja também:

➡️ Jogos de Grêmio e Santos pela Sul-Americana podem impactar o Botafogo

➡️ Leila Pereira quebra o silêncio sobre interesse do Palmeiras em Danilo, do Botafogo

➡️ Joia do Bairro, Kadir Barría fica fora da convocação do Panamá para a Copa do Mundo

➡️ Botafogo tem retorno e possível estreante em jogo da Sul-Americana; veja relacionados

O desempenho consistente nas divisões de base já rendeu as primeiras oportunidades no time profissional. Durante o Campeonato Carioca deste ano, o jovem entrou em campo em duas partidas, ganhando minutos valiosos e chamando a atenção pela maturidade técnica.

continua após a publicidade

💸 Aposte na vitória do Botafogo @2.33 contra o Caracas

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.