ANÁLISE: Endrick segue sem espaço no Real Madrid e se distancia da Seleção Brasileira

Na véspera da convocação da Seleção Brasileira, Endrick não saiu do banco de reservas no duelo entre Real Madrid e Kairat, pela Champions League. O centroavante segue com poucas alternativas na equipe comandada por Xabi Alonso e se vê mais distante da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Endrick viveu altos e baixos ainda sob comando de Carlo Ancelotti. Apesar de ter sido o artilheiro da equipe na Copa do Rei, o atacante não conseguiu ter o mesmo rendimento em outras competições.

continua após a publicidade

E deixou a desejar na reta final do Campeonato Espanhol quando teve oportunidades como titular em meio as ausências de Vini Jr e Rodrygo. Mas além de não aproveitar as chances, Endrick ainda sofreu com uma lesão muscular que o afastou da relação do Real Madrid por quatro meses.

Nesse período, Carlo Ancelotti foi anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira, enquanto Xabi Alonso chegou no Real Madrid às vésperas do Mundial de Clubes. E nesse período, Endrick ficou em uma espécie de limbo.

continua após a publicidade

Ascensão de Gonzalo e novo rival de Endrick no Real Madrid

Com a lesão de Endrick, Gonzalo García foi convocado para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O centroavante espanhol agarrou suas oportunidades em meio a ausência de Mbappé no início do torneio devido a uma gastroenterite e foi o grande destaque do Real Madrid.

Gonzalo foi o artilheiro do Mundial de Clubes, e Endrick ganhou um novo adversário por uma vaga no elenco de forma inesperada. O espanhol era considerado para ser negociado na janela de transferências, mas convenceu Xabi Alonso e permaneceu no plantel.

Além disso, a chegada de Xabi Alonso trouxe uma novidade tática para o Real Madrid, que atualmente joga com apenas dois atacantes. Na última temporada, Carlo Ancelotti optava pela utilização de três homens na frente, mas o comandante espanhol atua com Vini Jr e Mbappé juntos, além de quatro meio-campistas.

Endrick volta a ser relacionado, mas segue sem espaço

Recuperado de lesão, Endrick voltou a ser relacionado no Real Madrid contra o Espanyol, no dia 20 de setembro. No entanto, o centroavante ainda não entrou em campo após quatro partidas no banco de reservas.

Na Champions League, o brasileiro viu Gonzalo García entrando diante do Kairat e participando ativamente da jogada que culminou com o gol do Brahim Díaz dando uma assistência ao companheiro. Nesse sentido, Endrick segue sem perspectiva clara em busca de um espaço no Real Madrid.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.