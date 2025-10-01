Considerando somente os oito atacantes que estiveram na última convocação da Seleção Brasileira, a redação do Lance! analisou qual deles pode ser considerado o principal atacante do grupo de Carlo Ancelotti. Com menções honrosas para Vinicius Júnior e Rodrygo, que ficaram fora da votação por não estarem na última convocação, Raphinha foi o jogador com o maior número de votos.

Ao todo, 36 jornalistas opinaram na escolha do principal atacante da Seleção Brasileira, com base na última convocação. Raphinha, o 5º colocado na Bola de Ouro, recebeu 25 votos do L! como o principal atacante do Brasil e liderou com sobra a votação.

Com 6 votos está o segundo colocado, Luis Henrique, ex-Botafogo, que atualmente defende as cores do Zenit. O atacante se destacou na última data Fifa, contribuindo com uma assistência na vitória brasileira contra o Chile, no Maracanã.

Em 3º lugar, com 3 votos, ficou o jovem João Pedro, do Chelsea. Destaque do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes que, rapidamente, vai se firmando na equipe de Enzo Maresca.

Raphinha é eleito pela redação do Lance! como o principal atacante da Seleção Brasileira (Foto: Josep Lago/AFP)

Além dos três primeiros colocados citados acima, somente Estêvão foi lembrado, com dois votos. Os atacantes Richarlisson (Tottenham), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United) e Kaio Jorge (Cruzeiro) não foram votados.

Amistosos do Brasil em outubro

Visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026, com o término das Eliminatórias, a Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul e o Japão neste mês, com ambos os jogos na Ásia. A Canarinho encara os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. Quatro dias depois, o Brasil entra em campo às 7h30 (de Brasília) para enfrentar os japoneses, em Tóquio.

Ancelotti terá seis jogos antes de convocação para a Copa do Mundo

Esta será a penúltima convocação da Seleção Brasileira este ano. Em novembro, o Brasil fará mais dois amistosos, diante de equipes africanas. Os adversários e os locais dos jogos ainda não estão confirmados.

O planejamento da comissão técnica do Brasil prevê ainda amistosos em março de 2026. A intenção é que sejam equipes do primeiro escalão da Europa — há conversas avançadas para um jogo com a França.

Carlo Ancelotti fará a convocação definitiva da Seleção para a Copa do Mundo de 2026 em maio. A tendência é que haja um último amistoso antes de o Brasil estrear na competição, em junho.