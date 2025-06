Ancelotti comanda penúltimo treino da Seleção Brasileira antes de duelo contra o Paraguai

Carlo Ancelotti comandou na manhã deste domingo (8) o penúltimo treino da Seleção Brasileira antes do confronto com o Paraguai, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os jornalistas tiveram acesso apenas aos 15 minutos iniciais do treinamento. Nesse período, os jogadores realizaram uma sessão física no gramado, seguida por um trabalho técnico com ênfase em troca de passes em espaço reduzido.

Logo após o início da atividade, a chuva aumentou, e Ancelotti optou por conduzir o grupo a um segundo campo, onde comandaria uma atividade tática sem a presença da imprensa.

A grande novidade para o jogo é o retorno do atacante Raphinha. Suspenso no empate com o Equador, que marcou a estreia oficial de Ancelotti no comando da Seleção, o jogador do Barcelona está novamente à disposição e deve reassumir a titularidade.

Com a volta de Raphinha, o treinador italiano deve optar por sacar Estêvão. Outra possibilidade, mais remota, é Ancelotti colocar Raphinha no meio de campo, retirando Bruno Guimarães ou Gerson, mantendo Estêvão no ataque, optando por uma formação mais ofensiva.

— Cada jogo é uma história. Aqui estamos supondo: vai ser um jogo de posse de bola e o Paraguai querendo jogar na transição. Foi assim no jogo de lá [quando o Brasil perdeu por 2 x 0], o Brasil tentando furar (a defesa) e eles na transição, com jogadores de velocidade. Vai ser um jogo mais de equilíbrio mental, saber o momento certo. Do lado da torcida, se o Brasil pensar em jogar defensivamente, não vai saber. A característica do Brasil é ofensiva. Mas temos que melhorar, não adianta eu falar que estamos em grande momento. A Seleção Brasileira sempre tem que estar no mais alto possível, sempre com respeito ao adversário. Em relação ao último jogo, não sofremos gols, tivemos solidez defensiva, agora é para dar um passo mais, atacar melhor. Uma pena que treinamos três ou quatro dias e agora temos que refazer o ataque, priorizar o ataque. Tudo isso é uma construção — analisou o volante Casemiro.

Uma possível escalação para a partida conta com: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha (ou Estêvão), Richarlison e Vinícius Júnior.

O Brasil busca uma vitória em casa, contra o Paraguai, na próxima terça-feira, para garantir sua classificação com duas rodadas de antecedência. A seleção ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, somando 22 pontos.

Para isso, também é necessário que o Uruguai vença a Venezuela em Montevidéu. Os venezuelanos, que hoje estão na sétima colocação, ainda mantêm uma vaga na repescagem. Se o Brasil vencer, abrirá sete pontos de vantagem sobre a Venezuela, com apenas seis pontos restantes em disputa. Dessa forma, mesmo no pior cenário, a seleção brasileira não cairia abaixo da sexta posição, assegurando vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.